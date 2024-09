Torna con la II edizione Appennino Outdoor Fest, l’evento dedicato allo sport e al turismo outdoor che sabato 28 e domenica 29 settembre animerà gli spazi del Parco del Chiù, a Pontecchio: due giorni di festa con incontri e attività en plen air per conoscere meglio le colline marconiane e i cammini che attraversano il nostro Appennino.

Organizzata da Appennino Slow in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi, l’Associazione Parco del Chiù e alcune realtà locali del mondo outdoor, la manifestazione vuole promuovere il territorio che da Sasso Marconi, vera e propria “porta dell’Appennino”, sale verso la montagna abbracciando le valli del Reno e del Setta. Un territorio che, con le sue colline, i suoi sentieri e i suoi tracciati storici, le tracce e testimonianze storiche del passato, offre ad escursionisti, appassionati di trekking e famiglie numerose opportunità di sport e svago all’aria aperta.

Un territorio che Appennino Outdoor Fest ci invita a scoprire grazie agli eventi programmati nelle due giornate – camminate, tour in e-bike e visite guidate per scoprire alcuni luoghi di interesse storico del territorio, come il settecentesco borgo di Colle Ameno – e agli stand dei Cammini allestiti al parco del Chiù, in un’area expo dedicata e corredata da prodotti per l’outdoor. Qui i visitatori potranno ricevere tutte le informazioni utili per conoscere meglio i grandi Cammini che collegano Emilia e Toscana, ovvero la Via della Lana e della Seta e la Via degli Dei (che, a dieci anni dalla firma del Protocollo d’intenti tra i 12 Comuni situati lungo il percorso, continua ad essere una meta ricercata da tantissimi escursionisti), e altri itinerari che si snodano lungo la dorsale appenninica, come il Bologna Montana Art Trail, la Via Medicea, la Via Francesca della Sambuca e l’Alte Vie di Firenzuola.

Alla Via degli Dei e la Via della Lana e della Seta sono poi dedicati due appuntamenti speciali: un’escursione guidata lungo la valle del Reno, che toccherà entrambi i tracciati, e una disfida per scoprire storia, caratteristiche e curiosità dei due percorsi attraverso le testimonianze di guide ed esperti. Alla Via degli Dei è ispirato anche il libro “Bello il bosco ma non ci vivrei”, che racconta in modo divertente il viaggio a piedi da Bologna a Firenze di due ‘improbabili’ escursionisti: gli autori Angelo Mozzillo e Davide Panizza, che sabato pomeriggio saranno al parco del Chiù per presentare la pubblicazione.

Anche le associazioni sportive, presenti alla festa con i propri punti informativi, hanno contribuito alla costruzione del programma organizzando prove gratuite di mountain-bike, baseball, softball, mini-basket e orienteering. Per i piccoli visitatori ci sono i “cantastorie in bicicletta” con laboratori creativi e animazioni itineranti con teatrino e burattini, i giochi della tradizione (corsa nei sacchi, biliardino…), i laboratori di costruzione con i Lego e la possibilità di visitare il Piccolo Museo della Fiaba, lo spazio espositivo dedicato al mondo delle fiabe, allestito a Colle Ameno, nelle sale di Villa Davia.

Ad arricchire il programma della kermesse contribuiranno il mercato dei produttori agricoli e i banchi dei creativi, mentre momenti di spettacolo e intrattenimento musicale, tra cui un’esibizione di ballo latino-americano, animeranno le due serate di festa.

Ci sarà infine un’area food & drink con cocktail, aperitivi, crepes, zucchero filato, le crescentine e le tigelle di Antico Mondo Contadino e il ristorante gestito dall’Associazione Parco del Chiù, che propone un menu ispirato ai sapori dell’Appennino Tosco-Emiliano: tra pici e tagliatelle, polenta e pecorino, cantucci e zuppa inglese, la cucina bolognese incontra e “sfida” quella toscana, rendendo Appennino Outdoor Fest un evento davvero per tutti i gusti!

Il programma di Appennino Outdoor Fest è disponibile su https://www.infosasso.it/outdoorfest

Sabato la manifestazione apre alle h 15, domenica alle h 10 – L’ingresso al Parco del Chiù è gratuito