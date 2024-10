Giovedì 24 ottobre alle 15.00 presso la Sala Duomo (Via Duomo 2, Carpi) Confesercenti Modena e Confesercenti Emilia Romagna propongono un Convegno con particolare focus sul commercio di vicinato, in quest’epoca connotata da forti mutamenti strutturali, dalle modalità di organizzazione del lavoro ai modelli di consumo, trasformazioni accelerate da pandemia e progressiva digitalizzazione.

La desertificazione commerciale non solo mina la sopravvivenza delle piccole imprese del terziario ma rappresenta un pericolo per le nostre città, in termini di sicurezza e qualità della vita. Invertire la rotta è possibile? La nuova legge regionale 12 e l’azione sinergica di attori pubblici e privati può costituire una reale opportunità?

Ne parleranno gli ospiti presenti al Convegno, coordinato dal Direttore Confesercenti Area Terre d’Argine, Massimiliano Siligardi. Dopo l’intervento di apertura del Presidente Confesercenti Area Terre d’Argine Wainer Pacchioni, si proseguirà con il supporto di un’analisi Confesercenti presentata dal Direttore Regionale Marco Pasi, cui seguiranno gli interventi dell’Architetta Elena Franco, esperta di politiche attive per l’economia urbana, e dell’Assessora Paola Poletti dell’Amministrazione comunale di Carpi.