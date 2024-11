Torna il Cinema al teatro Carani con una proiezione speciale, ad ingresso gratuito, in occasione delle celebrazioni ufficiali del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate” a Sassuolo.

Non solo: la tradizionale cerimonia pubblica, che con un corteo porta le Istituzioni a posare una corona d’alloro ai cippi, monumenti e lapidi ai caduti, verrà accompagnata da interventi di Pubblic History, per contribuire a tramandare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per tutti noi.

Si svolgeranno domenica 3 Novembre, infatti, in occasione del 106° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, le celebrazioni ufficiali del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate” a Sassuolo, celebrazioni che proseguiranno con la proiezione gratuita del film “1917” lunedì 4 novembre al Teatro Carani.

Il programma di domenica 3 novembre prevede:

alle ore 7,45 ritrovo delle Autorità e della Cittadinanza davanti alla Chiesa di San Giorgio con l’inizio della SS. Messa previsto per le ore 8.

Alle ore 9, invece, inizierà il corteo con la posa delle corone alle Lapidi Commemorative del Centro Storico e del Cimitero Monumentale di San Prospero.

La novità di quest’anno è data dalla presenza di Asmer – Associazione Studi Militari Emilia Romagna aps che eseguirà interventi di public history presso i “cippi” commemorativi del centro storico con l’accompagnamento musicale a cura del Corpo Bandistico La Beneficenza.

Alle ore 11 circa è previsto l’arrivo in piazza Garibaldi per la cerimonia ufficiale alla presenza del Sindaco Matteo Mesini e delle Autorità Cittadine.

Lunedì 4 novembre, poi, alle ore 20,45 si terrà la proiezione del film “1917” (2020, regia di Sam Mendes) presso il Teatro Carani, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.