Da oggi (4 novembre) la porta del municipio di Fiorano Modenese è di nuovo aperta per accogliere i cittadini.Nell’atrio della sede municipale è presente un nuovo punto di accoglienza ed indirizzamento dei cittadini ai servizi e agli uffici. Per informazioni e segnalazioni resta disponibile l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che si trova presso lo “Sportello del Cittadino” in via Vittorio Veneto n. 23 a Fiorano.

Il punto di accoglienza in Municipio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.

“L’inserimento di una nuova delega ‘Vicinanza e cura del cittadino’ è il chiaro segnale della direzione presa dall’attuale amministrazione. – spiega la vicesindaco Monica Lusetti – Un primo passo significativo di questo percorso, che vuole accorciare le distanze tra la macchina comunale e la cittadinanza, è l’apertura delle porte del Municipio, ad oggi totalmente accessibile grazie ad una nuova postazione realizzata all’ingresso e che permette di accogliere i cittadini. Questo intervento risponde in pieno alle linee di mandato che annunciavano una Fiorano vicina al cittadino, un Comune aperto e accessibile, in grado di rimettere al centro le relazioni e le connessioni, soprattutto per chi oggi ha meno dimestichezza con il digitale e necessita di un supporto in più. E’ in fase di valutazione anche l’apertura della palazzina dell’ufficio tecnico, per alcuni giorni e orari settimanali.”