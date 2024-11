Sabato 23 novembre in via Nanni Costa 14 (presso il Centro Arti e Scienze Golinelli) a Bologna si terrà “NanniCosta_X – La X sulla mappa dell’innovazione”, evento gratuito rivolto ai cittadini e alle cittadine di Bologna Città Metropolitana organizzato da Fondazione Golinelli, CNIT/WiLab e BI-REX, con il supporto del progetto CTE (Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna), del programma PNNR RESTART e di G-Factor, incubatore acceleratore di Fondazione Golinelli.

La giornata offrirà un viaggio culturale attraverso i più avanzati ed avveniristici temi della ricerca scientifica e tecnologica, con l’obiettivo di creare consapevolezza e conoscenza nella cittadinanza su come l’innovazione contribuisca a migliorare la qualità della vita quotidiana e a sostenere il progresso della comunità.

Bologna si distingue da anni come uno dei poli tecnologici più avanzati a livello nazionale, con un ecosistema in crescita costante. Al centro della Regione Emilia-Romagna, riconosciuta ormai internazionalmente come “Data Valley” per la sua concentrazione di aziende, consorzi, centri di ricerca e università e fondazioni specializzate in big data e intelligenza artificiale, la città si posiziona anche come uno snodo strategico nella “Packaging Valley” e nella “Motor Valley” lungo lo storico asse che porta da Rimini a Piacenza, la via Emilia. Il capoluogo emiliano rappresenta, quindi, non solo un punto di convergenza delle eccellenze tecnologiche italiane, ma anche un terreno fertile per le nuove sfide legate ai temi di IA, robotica, sicurezza e sostenibilità. Questo evento nasce per rafforzare i legami tra la comunità, la ricerca e l’industria, evidenziando l’importanza di continuare a investire in una cultura dell’innovazione, radicata nel territorio emiliano-romagnolo, di cui le istituzioni promotrici dell’evento continuano a farsi portatrici.

Le grandi torri faro della ricerca e della tecnologia avanzata devono infatti illuminare le imprese del territorio, attrarre le grandi imprese ed i capitali internazionali, ma devono anche indirizzare il territorio circostante, le scelte formative e di vita delle giovani generazioni, gli orientamenti culturali dei cittadini e delle cittadine che debbono potersi giovare di questa azione di orientamento come ulteriore contributo ad una moderna e coesa società della conoscenza che possa partecipare in maniera davvero consapevole all’esercizio della vita democratica.

«Crediamo che l’interazione tra ricerca, imprenditorialità e la collettività sia fondamentale per guidare un progresso sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare il potenziale umano in ogni aspetto della vita. “NanniCosta_x – La (nuova) x sulla mappa dell’innovazione” è un’occasione unica per esplorare nuove prospettive sul futuro, partendo da un ecosistema scientifico, umanistico e tecnologico, integrato ed evoluto, quello di via Nanni Costa a Bologna di fronte ai Prati di Caprara, che si pone come uno degli osservatori nazionali maggiormente privilegiati per l’innovazione, a fianco ed in stretto collegamento con il Tecnopolo di Bologna, l’altro più importante centro di riferimento per l’innovazione tecnologica del nostro territorio. Le numerose attività di educazione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, così come incubazione e promozione delle scienze e delle arti che ogni giorno animano gli spazi di Fondazione Golinelli, riflettono l’impegno a creare un ambiente fertile per il cambiamento. La collaborazione con il Bi-Rex Competence Center e WiLab arricchisce questo contesto, favorendo un prezioso scambio di competenze e unendo saperi tecnici, scientifici e umanistici, in una sinergia che genera impatti che si estendono dal livello locale a quelli nazionale e internazionale» dichiara Antonio Danieli, vice presidente e direttore generale di Fondazione Golinelli, e CEO di G-Factor.

Roberto Verdone, direttore del WiLab, sottolinea come «la divulgazione scientifica assume un ruolo sociale sempre più importante; l’evolvere delle tecnologie moderne può spaventare il cittadino, per la rapidità e la pervasività con cui tale evoluzione si propone. NanniCosta_x si pone l’obiettivo di aiutare le persone a comprendere l’utilità delle tecnologie e saperne cogliere gli aspetti salienti».

«Una iniziativa originale e inclusiva che si pone l’obiettivo di divulgare all’intera città di Bologna le tematiche dell’innovazione, della sostenibilità, della tecnologia – commenta Stefano Cattorini, Direttore Generale di BI-REX -. L’impatto di questi tre elementi all’interno della vita delle persone assume connotati sempre più pervasivi: in virtù del nostro ruolo ricoperto a livello istituzionale e imprenditoriale su Industria 4.0 e 5.0, sentiamo l’esigenza di contribuire a sensibilizzare i cittadini su argomenti sempre più attuali, attraverso corretta informazione e formazione continua, con l’obiettivo di coinvolgerli in maniera sempre più attiva e consapevole. Siamo molto felici di collaborare con i nostri partner Fondazione Golinelli e Wilab, con cui condividiamo non solo gli spazi che ospitano il nostro Competence Center ma anche idee, formule innovative, progetti e sinergie tali da rendere via Paolo Nanni Costa un luogo unico per questa città e, aggiungerei, per tutto il Paese».

La giornata si aprirà alle 10:35 con “Mettiamoci la Faccia”, una sessione di introduzione in cui interverranno Stefano Cattorini, Antonio Danieli e Roberto Verdone. Seguirà un’esibizione di tango classico a cura di Michela Tintoni e L’Oro del Reno Tango Show, che offrirà una riflessione sul ritmo e la sinergia, due concetti che verranno richiamati anche durante le sessioni successive.

Alle 11 sarà il momento di “Le persone e il successo” che esplorerà come il successo contribuisca al benessere individuale e alla costruzione di una società più appagata. Tra gli argomenti trattati anche i temi della leadership e dell’innovazione. Interverranno Gianluca Spadoni (Evolution Forum) e Andrea Pontremoli (Dallara Automobili).



Dopo una pausa caffè, la giornata riprenderà con una nuova performance del maestro Michela Tintoni e L’Oro del Reno Tango Show, questa volta di tango nuevo, alle 12:10. Una preparazione alla sessione “Le persone, i dati, le macchine”, che esplorerà il rapporto tra umanità e tecnologia. Qui Roberto Verdone introdurrà il dialogo tra Massimo Chiriatti (Lenovo Italia) e Stefano Cattorini, che discuteranno il passaggio dall’algoritmo alla “macchina intelligente”. A seguire il dialogo tra Antonio Danieli e Luigi Ruggerone (Intesa San Paolo Innovation Center). Alle 12:50 Erika Lena (BI-REX Competence Center) spiegherà l’importanza di considerare i dati come risorse collettive, e la sessione si concluderà alle 13:05 con un confronto tra Alessandra Poggiani (Cineca) e Roberto Verdone, i quali illustreranno l’importanza di una cittadinanza digitale attiva e consapevole.



Dopo il pranzo, l’evento riprenderà alle 14:20 con un intermezzo che vedrà declinati due diversi aspetti della fisicità mischiati all’arte e al saper fare. Sono previsti infatti un incontro con alcuni giocatori di basket del territorio e una performance hip-hop ad opera della Bernstein School of Musical Theatre. Un preludio alla sessione “Le persone e la vita di tutti i giorni”, moderata da Barbara Masini (CNR) e prevista alle 14.50. Qui verranno trattati il tema del rapporto tra tecnologia e vita quotidiana, dalla performance personale con Massimo Filippi (Vivi-BioHacking Clinic) alle nuove opportunità offerte da dispositivi avanzati e protesi, presentate da Giovanni Zappatore (BionIT Labs). Alle 15:20 Roberto Verdone, con Alessandro Poggiani (Cineca), illustrerà le possibilità dell’Internet delle emozioni, la prossima frontiera della connettività emotiva.



La sessione finale, “Le persone e i luoghi della vita”, anticipata da una performance di Tip Tap della Bernstein School of Musical Theatre e moderata ancora una volta da Barbara Masini, sarà dedicata alla trasformazione dei luoghi della quotidianità attraverso tecnologie avanzate. A partire dalle 16:15, Weronika Bachan (CNIT/WiLab) illustrerà i cambiamenti tecnologici per garantire sicurezza sui posti di lavoro. Riccardo Marini (CNIT/WiLab) guiderà lo sguardo del pubblico verso l’alto, con una riflessione sui nuovi servizi di rete che migliorano la vita delle persone, seguita da Giulia Torcolacci (Università di Bologna) con un intervento sull’accessibilità come diritto fondamentale. I saluti finali saranno affidati ad Antonio Danieli, Roberto Verdone e Stefano Cattorini, seguiti da una performance jazz con la Bernstein School of Musical Theatre.



A conclusione dell’iniziativa, dalle 17:00 alle 18:00, il pubblico avrà la possibilità di approfondire ulteriormente il proprio rapporto con la tecnologia. Daniele Gullà di Hyperspectral Imaging offrirà un’esperienza di monitoraggio emotivo basata sull’analisi spettrale, mentre lo staff di Fondazione Golinelli organizzerà brevi tour guidati dell’Opificio Golinelli, inclusa una visita alla collezione privata della Fondazione. Per chi desidera scoprire la fabbrica digitale del futuro, sarà possibile visitare la Linea Pilota di Bi-Rex competence center, dotata di tecnologie 4.0, previa prenotazione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni all’evento è possibile consultare il sito web dei promotori: Fondazione Golinelli, CNIT/WiLab e BI-REX Competence Center.