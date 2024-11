La compagnia H.O.T. Minds torna in scena al Teatro De André di Casalgrande sabato 16 novembre alle ore 21:00 e domenica 17 novembre alle 17:00 e alle 21:00 (SOLD OUT per tutte e tre le repliche), con il nuovo spettacolo musicale HÈROS, una produzione unica che vi trasporterà tra mito e magia dell’antica Grecia. Le musiche, eseguite dal vivo e tradotte per la prima volta in italiano, insieme a canzoni inedite, renderanno questo viaggio epico.

HÈROS è un avvincente racconto di eroismo, coraggio e amore. Ercole, semidio dalla forza sovrumana, viene sottratto dall’Olimpo da Ade, malvagio dio degli inferi, e cresce sulla Terra come un comune mortale. Grazie all’aiuto del satiro Filottete e all’amore di Megara, Ercole affronta un viaggio epico per dimostrare il suo valore e conquistare un posto tra gli dei. Riuscirà a superare le sfide mitologiche e scoprire cosa significa davvero essere un eroe?

HEROS

scene e regia SARAH CONVENTI e GIORGIA BURANI – direzione musicale MARCO PRAMPOLINI e MATTEO CAMELLINI – coreografie ANNA BUSANI – direzione corale MATTIA VERONI – direttore d’orchestra ROBERTO MARRA

La compagnia H.O.T. Minds è un polo di aggregazione che avvicina i giovani al teatro, alla musica e alla danza coinvolgendo un centinaio di ragazze e ragazzi tra attori, ballerini, coristi, scenografi e musicisti dal vivo. Ascolto, bellezza e trasmissione dei saperi senza limiti di età o esperienza.