Si svolgerà sabato 16 novembre il MANDOLINSIEME, il tradizionale evento della MUTINAE PLECTRI, alle ore 18, presso il Planetario Comunale in viale J.Barozzi 31, a Modena.

A 25 anni dalla scomparsa di FABRIZIO DE ANDRÉ (1940 – 1999), la MUTINAE PLECTRI ha deciso di dedicargli il suo evento MANDOLINSIEME, che arriva quest’anno alla tredicesima edizione.

Spiega Maria Cecilia VACCARI, direttrice della MUTINAE PLECTRI: “Dopo aver esplorato, in questi anni, diversi stili musicali assieme alle orchestre che sono state ospitate (tra le tante: la TOKYO MANDOLIN nel 2012, la CAPUT GAURI nel 2015, la GINO NERI nel 2017, ognuna col suo particolare programma che abbiamo condiviso), abbiamo pensato di recuperare dai nostri repertori anche il programma cantautorale dedicato al poeta della canzone italiana, proposta che abbiamo già presentato in varie occasioni (tra tutte, ricordiamo l’intervento presso il Seminario Diocesano di Modena nel maggio 2012 e il concerto al Carcere di Sant’Anna nel febbraio 2015). Agli esecutori che in questi anni ci hanno supportato egregiamente con le loro voci, Caterina Barbieri e Germano Salsi, e l’arpista Gino Spezzani, si aggiunge in questa occasione il Quartetto L’ALTRA MUSICA. Francesco Natale (voce e chitarra), Sergio Prozzo (mandolino e mandola), Mary Castellano (voce) e Franco Faraldo (percussioni) ci accompagneranno nella esplorazione del mondo del grande cantautore cercando di coglierne il pensiero profondo attraverso le sue canzoni.”

La MUTINAE PLECTRI, con mandolini, mandole e chitarre, fa da contorno e da sfondo all’originale proposta, aggiungendo fascino e incanto alla complessa e corposa opera di Fabrizio De André: gli ultimi, i diversi, le periferie umane ed esistenziali, la grandezza e la fragilità dell’uomo, l’oscuro e tormentoso cammino della spiritualità, il disgusto verso l’ipocrisia e verso il malaffare. Un omaggio al cantautore che è stato ed è un magnifico compagno di viaggio per tante persone.

