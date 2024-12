Inizierà ufficialmente domenica 8 dicembre, con la tradizionale cerimonia d’accensione dell’albero e delle luminarie di piazza Garibaldi, il Natale a Sassuolo, con un ricco calendario di appuntamenti ed iniziative rivolte a famiglie ed in particolare ai più piccoli.

“Il periodo delle festività, lo stare insieme, la bellezza del nostro centro storico illuminato a festa dalle luminarie, il Natale: un momento magico – affermano il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore alla Cultura ed al Commercio Federico Ferrari – reso possibile anche quest’anno da una sinergia tra pubblico, privato e terzo settore che si rinnova per realizzare un ricco calendario di appuntamenti dedicato all’intera comunità.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere, ancora una volta, straordinario questo Natale a Sassuolo, perché senza il loro aiuto non saremmo riusciti a fare tutto ciò che avevamo in mente. Dalla squadra operai di Sgp alle Associazioni del territorio, dal Comitato Commercianti del Centro Storico, di Rometta, Pontenuovo e Braida, alle Associazioni di Categoria, da Confindustria Ceramica ad ogni singola realtà imprenditoriale che ha voluto investire tempo e risorse per far si che la nostra città di illuminasse a festa. Dal tradizionale Villaggio di Babbo Natale alla pista di pattinaggio, dalle letture per i più piccoli in biblioteca agli spettacoli al teatro Carani, dalla musica ai concerti, fino ad una nuova via di luminarie dedicate all’arte ed al design della ceramica. Senza dimenticare tutte le fragilità personali e collettive che attraversano la nostra città”.

Il Villaggio di Babbo Natale, quest’anno, sarà presente fino al pomeriggio di Natale compreso nell’area pedonale di piazza Martiri Partigiani mentre “Sassuolo on Ice”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà in piazzale Della Rosa fino al 31 gennaio. La novità è data dal Presepe Itinerante di Padre Sebastiano che arriverà in piazzale Roverella lunedì 23 dicembre e sarà presente fino a dopo Natale.

Le iniziative natalizie inizieranno già sabato 7 dicembre con il “Natale con gli Hobbisti”, tutto il giorno in piazza Garibaldi e “I colori del Natale”: il Gioco-lettura per bambini dai 4 agli 8 anni a cura di Librarsi alla Biblioteca dei ragazzi Leontine alle ore 11.

Domenica 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, l’avvio ufficiale che culmineranno con l’inaugurazione Luminarie in Via Clelia alle ore 17 e la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale con saluti istituzionali e canti della tradizione natalizia a cura della Scuola Corale G. Puccini e il suo coro di voci bianche in piazza Garibaldi alle ore 17,30.

Dalle 9 alle 17 i Mercatini di Natale solidale presso la Corte del Castello di Montegibbio a cura del Circolo Boschetti Alberti;

dalle 9,30 alle 10,30 l’inaugurazione del presepe al parco Norma Barbolini, a cura del Circolo Alete Pagliani aps;

dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30: Truccabimbi e Snowglobe gigante presso il Villaggio di Babbo Natale;

alle 11 in piazza Garibaldi l’omaggio alla Beata Vergine Maria alla presenza dei Vigili del Fuoco, di Unitalsi e del coro polifonico del Duomo di S. Giorgio;

alle 16 e alle 18 al teatro carani: Gruffalò, musical per tutta la famiglia tratto dal libro “Il Gruffalò” di Julia Donaldson e Axel Scheffer.

Martedì 10 dicembre: alle 20,45 al teatro Carani “Lo Schiaccianoci”, balletto in due atti su musiche di P. I. Čajkovskij a cura della compagnia Balletto di Milano.

Sabato 14 dicembre dalle 10 alle 18,30: VolontariAmo? Christmas Market a cura dell’Associazione “Il Mondo con i miei occhi” e di altre Associazioni di Volontariato

dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30: Magic Party Natalizio, Spettacolo di magia presso il Villaggio di Babbo Natale;

alle 11 alla Biblioteca Leontine: Storie d’argilla, letture per bambini dai 4 agli 8 anni;

dalle 15 alle 18,30 in centro storico: Lanterne luminose, animazione natalizia itinerante;

dalle 18 alle 21,30: apertura serale straordinaria di Palazzo Ducale;

alle 19: Auguri a Palazzo, scambio di auguri di buone feste presso il Salone delle Guardie, accompagnato da concerto natalizio dei Sasstonik, animazioni e regali per bambini, in collaborazione con Gallerie Estensi

Domenica 15 dicembre, tutto il giorno, Mercato di Natale: mercato ambulante a cura delle Associazioni “I Mercanti dell’Unione” e “Il Bel Mercato” e mercatini di natale a cura del Comitato commercianti del centro storico;

dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30: Danza aerea incantata, presso il Villaggio di Babbo Natale;

dalle 10 alle 12: Strenne di Natale in Borgo Venezia, distribuzione di strenne di Natale agli anziani residenti nel quartiere di Borgo Venezia, a cura del Circolo Arci Alete Pagliani Aps nell’ambito di #Sassuolocittattiva;

alle 16 in San Giorgio: Concerto di Natale, a cura di Coro Polifonico del Duomo di San Giorgio (direzione M° Roberta Prandi), Coro di San Paolo di San Polo d’Enza (direzione M° M. Cristina Montanari, pianista Luca Orfino) e Ensemble strumentale “Ottoni Matildici”

Lunedì 16 dicembre alle 17 in Biblioteca Leontine: Storie di marzapane, letture per bambini dai 4 agli 8 anni e laboratorio a cura delle bibliotecarie;

dalle 20,45 al Cinema Teatro Carani: Berlinguer – La grande ambizione, proiezione del film e a seguire incontro con il regista Andrea Segre

Venerdì 20 dicembre dalle 17,30 alle 21all’Auditorium Bertoli: Anffas in musica – Festa degli auguri. Evento di raccolta fondi a favore di Anffas, a cura dell’Associazione Forum UTE, con suoni, balli e canti dei ragazzi dell’Anffas; a seguire concerto acustico del duo “Cicala sarei”;

dalle 21 al teatro Carani: Gospel Experience Choir, la vitalità e la forza di un coro di 25 elementi e la voce di Carla Jane

Sabato 21 dicembre per tutto il giorno in piazza Garibaldi: Dolce Natale, in collaborazione con Coldiretti Modena, Circolo Boschetti Alberti, Gruppo Alpini Sassuolo;

dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30: Villaggio di Babbo Natale e il suo elfo ;

alle 11 presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sassuolo: Natale in Ospedale, distribuzione di regali ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria da parte dell’Associazione Supereroi Acrobatici , a cura di Lions Club Sassuolo in collaborazione con Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello

alle 11 presso la Biblioteca Leontine: A Natale buono sarai tu! Spettacolo di e con Matteo Razzini e Emidio Alfano per bambini dai 4 agli 8 anni

alle 16 in viale XX Settembre: Arte Cucina & Musica, performance dell’artista ABVA e presentazione della 33ª edizione della guida sassolese gastronomica “CUCINA & MUSICA”, a cura di Clhub e Linea Radio in collaborazione con Concresco coop. soc. e Bottega Frank. DJ set con Nicola Zucchi

dalle 21 in San Giorgio: Concerto di Natale, esecuzione della Kronungsmesse di Mozart kv 317 e di brani natalizi a cura del coro della Scuola Corale G. Puccini e del coro di voci bianche della scuola di musica O. Pistoni, con l’accompagnamento musicale dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo Direzione: Maria Ada Casali

Domenica 22 dicembre per tutto il giorno in piazza Garibaldi: Natale con gli Hobbisti, in via Menotti “Via Menotti Solidale” a cura del Comitato commercianti del centro storico in collaborazione con Il Melograno, MeteAperte, Nuovi Orizzonti e NuovaMente Sassuolo;

dalle 16,30 al teatro carani e lungo viale XX Settembre: A te e famiglia – Il Viale degli auguri, a cura di Fondazione Teatro Carani, in collaborazione con le associazioni Bigfoot, CTG, Rock’s, Pandora. evento natalizio per scambiarsi gli auguri di Natale con con dj set, secret santa, fiabe per i più piccoli e karaoke

Lunedì 23 dicembre arriva in piazzale Roverella il Presepio itinerante di Padre Sebastiano;

dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 al Villaggio di Babbo Natale: Dolcezza e Fantasia: Zucchero Filato e Specchio magico”

Martedì 24 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 presso il Villaggio di Babbo Natale: Laboratorio di Natale, realizzazione di decorazioni natalizie;

dalle 21,30 in piazza Garibaldi: festeggiamenti della Vigilia di Natale, a cura del Comitato commercianti e dei bar di piazza Garibaldi

Mercoledì 25 dicembre saranno presenti per tutto il giorno il Presepio itinerante di Padre Sebastiano in piazzale Roverella ed il Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani.

Sabato 28 dicembre dalle 10,30 presso la Biblioteca Leontine: Nati per leggere Day, appuntamento per famiglie e bambini da 0 a 12 mesi