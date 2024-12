Si svolgerà domani sera, mercoledì 18 dicembre a partire dalle ore 20,45 al teatro Carani, “Le Villi”, il progetto proposto e organizzato da Amici della Lirica, Accademia Filarmonica di Sassuolo (Ass Corale Puccini), Ass Evoè, Ass STED, Ass Sottospirito, Ass Emilii, Scuola secondaria musicale Ruini con Daniele Bisi alla direzione, maestro collaboratore e maestro di palcoscenico Claudia Rondelli, Anna Giulia Semplicini, Roberto Andrea Sattin, Guglielmo Gao Runfeng, narratore Marco Martinelli, regia Marina Meinero, assistenti alla regia Marco Marzaioli, Catia Gallotta, scenografie e costumi Elena Leonardi, Ass. Emilii.

Nel centenario Pucciniano, nasce un progetto per portare il primo, grande, lavoro del Maestro toscano alle orecchie e agli occhi della città. Le Villi non è solo tragedia immersa nella fantasia popolare, tra paesani, sirene e spiriti vendicatori, Le Villi è molto di più: un’opera-ballo, in cui musica, danza e recitazione trovano un perfetto equilibrio nelle mani forse ancora non del tutto esperte di Puccini, ma che già premoniscono, nelle Arie divenute e rimaste celebri, il genio che esploderà da lì a pochi anni: un regalo che Sassuolo fa a Sassuolo, attraverso la partecipazione della città stessa.

Le storiche associazioni musicali, artistiche e teatrali del territorio, giovani e giovanissimi interpreti, guidati da professionisti calcheranno il palcoscenico del Carani per un evento che speriamo sia l’inizio di una nuova tradizione.