La storia del simpatico orco Shrek arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna nella versione family show prodotta da AncheCinema: Shrek – Il Musical TYA (acronimo di Theatre for Young Audiences), con la regia e la direzione artistica di Graziano Galatone, è in programma lunedì 6 gennaio alle ore 16.00.

Con spettacolari coreografie, imponenti scenografie, costumi sfavillanti ed effetti speciali 3D, questo riadattamento tutto italiano è ispirato all’omonima pellicola DreamWorks del 2001 vincitrice del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione, a sua volta basata sul libro del 1990 di William Steig. La versione musical di Shrek ha debuttato, nella sua produzione originale, a Broadway nel 2008 – ottenendo 8 nominations ai Tony Award – su libretto di David Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer 2007 per il Teatro) e musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award per Fun Home), presenti anche nel rifacimento TYA.

