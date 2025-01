L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Lapam Confartigianato hanno siglato un accordo quadro volto a promuovere una collaborazione strategica di lungo periodo in diversi settori, tra cui manifattura, commercio e servizi. La partnership mira a raccordare le attività istituzionali dell’università con le esigenze del mondo produttivo. L’accordo prevede una serie di attività congiunte, tra cui progetti di ricerca, innovazione e sviluppo, coprogettazione in bandi di finanziamento per la ricerca, formazione permanente, alta formazione e didattica, con il coinvolgimento di dirigenti, manager e funzionari tecnici di Lapam Confartigianato in seminari e conferenze, stage per studenti UNIMORE presso le sedi associative e le impresa associate, anche finalizzati alla preparazione della tesi di laurea e attivazione e finanziamento di borse di studio di dottorato su temi di interesse comune.

Tra gli altri obiettivi all’interno dell’accordo firmato da UNIMORE e Lapam Confartigianato anche la ricerca e il supporto a startup innovative e iniziative di sensibilizzazione all’autoimprenditorialità degli studenti, ma anche il miglioramento delle forme di trasferimento tecnologico e della conoscenza per favorire l’open innovation delle imprese e la social innovation nei territori e nelle comunità socio-economiche.

L’accordo prevede anche l’istituzione di un Comitato Scientifico, composto da due rappresentanti di ciascuna parte, che sarà responsabile della definizione delle modalità di collaborazione e della realizzazione dei progetti. Il Comitato redigerà annualmente una relazione sull’andamento delle iniziative.

Per l’attuazione dell’accordo, saranno definiti specifici accordi attuativi che dettaglieranno gli obiettivi, le forme di collaborazione, le modalità e i tempi di realizzazione, i fondi necessari e la disciplina degli aspetti relativi alla proprietà dei risultati. L’accordo avrà una durata triennale, rinnovabile tacitamente per altri tre anni.

«L’accordo – spiega Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato – rappresenta un passo fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle imprese del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con UNIMORE, potremo offrire alle nostre realtà l’accesso a competenze di alto livello in ambito di ricerca, innovazione e formazione. Inoltre le imprese avranno l’opportunità di ospitare laureandi e giovani ambiziosi di intraprendere la carriera lavorativa e che possono garantire idee fresche e innovative. Siamo convinti che questa sinergia tra mondo accademico e realtà imprenditoriale porterà benefici concreti alle imprese, contribuendo alla loro competitività e alla creazione di nuove opportunità di lavoro che favoriscono una maggiore attrattività e un incremento del benessere di tutta la comunità».

«La firma di questo accordo costituisce un passo concreto per rafforzare il legame tra l’Università e il tessuto imprenditoriale locale, in una collaborazione volta ad ampliare l’esperienza formativa dei nostri studenti, con un contatto diretto con le realtà produttive del territorio – afferma Gianluca Marchi, Prorettore vicario di Unimore –. Attraverso questa intesa, i nostri laureandi sviluppano competenze pratiche e si confrontano con le dinamiche aziendali, mentre le imprese accedono a risorse scientifiche e a innovazioni che scaturiscono dalla ricerca accademica. L’accordo stabilisce una cooperazione strategica, orientata a sostenere la crescita economica e sociale della nostra comunità e a favorire la formazione e il confronto tra sapere e operare».