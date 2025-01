In occasione del “Giorno della Memoria”, 80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, il Comune di Fiorano Modenese propone un incontro dedicato alla figura di “Janus Korczak, medico e maestro nel ghetto di Varsavia”.

Domenica 26 gennaio, alle ore 17.00, nella Sala delle Vedute presso il castello di Spezzano, Rita Turrini parlerà della figura di questo pedagogista, scrittore e medico polacco di origine ebraica, vittima della Shoah.

Janus Korczak non era solo nell’orfanotrofio del ghetto che aveva fondato. A prendersi cura dei bambini, insieme a lui, c’erano anche donne coraggiose che, fuori da ogni obbligo, scelsero di aiutarlo e, avendone abbracciato la missione e l’esempio, non abbandonarono gli orfani e li accompagnarono fino alla fine, sul treno per Treblinka dove tutti diventarono fumo e cenere. Il loro sacrificio le accomunandola alla grandezza del maestro. Intermezzi musicali a cura di Claudio Ughetti.

L’incontro è organizzato dal Circolo culturale Artemisia, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti in Sala delle Vedute (99).