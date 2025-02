“Ancora un colpo ai danni del Commercio di Vicinato. Anzi: due.

Con un autentico blitz, l’Amministrazione Comunale di Bologna ha dato il via libera agli aumenti spropositati dei biglietti e degli abbonamenti del bus e delle tariffe dei pedaggi della sosta nelle aree con strisce blu.

Un provvedimento che si tradurrà in un calo drastico dei consumi nei Negozi di Vicinato, favorendo ancora una volta i centri commerciali, dove si trovano parcheggi gratis per le auto e dove i consumatori si possono recare senza il bisogno di prendere il bus”. Così Confesercenti Bologna.

“Chi si avventurerà più ad andare a fare la spesa in auto al negozio preferito, sapendo che dovrà sborsare una tassa maggiorata dal 33% al 62% nel pagamento delle nuove tariffe per la sosta negli stalli con strisce blu?

Chi continuerà a scegliere il salumiere di fiducia sapendo che, per spostarsi in bus e per non contribuire all’inquinamento della città, dovrà pagare il biglietto del bus aumentato fino 53% in più? O che si vedrà aumentato il costo di ogni tipo di abbonamento?

Altroché “più viaggi e meno paghi”, come recita la filosofia di questi rincari dettata dall’Amministrazione Comunale di Bologna!

“Scelgo l’automezzo privato e vado al centro commerciale”, sarà la risposta univoca dei bolognesi”.

“Siamo molto preoccupati – sottolinea Massimo Zucchini, Presidente provinciale di Confesercenti Bologna – da questi aumenti su biglietti e abbonamenti dei bus, come sulle tariffe dei parcheggi. Quanto incideranno sulle spese quotidiane delle persone e delle famiglie? Come stravolgeranno i bilanci delle attività imprenditoriali di negozi di vicinato e pubblici esercizi, ancora in difficoltà dopo la stagione buia del Covid e quella dei recenti cantieri del tram e in centro e in periferia? Confesercenti chiede al Comune di Bologna una revisione di questi provvedimenti che colpiscono la capacità di spesa dei cittadini e danneggiano il commercio di vicinato e le piccole e medie imprese della nostra città”.