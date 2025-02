A partire da oggi, mercoledì 26 febbraio, è attivo il nuovo sportello Progetti d’Impresa nel Comune di Monte San Pietro, un servizio gratuito a supporto di chi vuole aprire o far crescere la propria attività.

Il servizio si inscrive all’interno del più ampio progetto Giovani Imprese in Cammino, cofinanziato da ANCI, con capofila l’Ufficio Servizi per i giovani del Comune di Bologna e in partnership con BIS – Bologna Innovation Square, Città metropolitana e Comune di Bologna.

Il progetto Giovani Imprese in Cammino, svolto in collaborazione con le Unioni dei Comuni Reno-Lavino-Samoggia, Appennino bolognese e Savena-Idice, ha visto nei mesi scorsi lo sviluppo di azioni per promuovere l’imprenditoria giovanile sui temi del turismo, artigianato artistico tradizionale e gestione di eventi dal vivo.

Progetti d’Impresa è un servizio di BIS – Bologna Innovation Square, che offre gratuitamente orientamento, informazioni e accompagnamento per la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nell’area metropolitana bolognese, sia per avviare una nuova impresa che una startup, offrendo supporto nella stesura del Business Plan, informazioni per l’accesso a finanziamenti e agevolazioni e orientamento per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

“L’apertura del nuovo sportello di Progetti d’Impresa del Comune di Monte San Pietro, che il progetto “Giovani Imprese in Cammino” ha contribuito a sviluppare, rappresenta un’importante opportunità non solo per i futuri imprenditori e le future imprenditrici, che potranno così beneficiare di un supporto concreto e strumenti essenziali per trasformare le loro idee imprenditoriali in realtà, ma anche per l’intero territorio metropolitano. – commenta Rosa Grimaldi, delegata a Promozione economica e attrattività, innovazione, imprese e startup, industrie culturali e creative, impatto del tecnopolo, di Comune e Città metropolitana di Bologna – Progetti d’Impresa è infatti un servizio fondamentale di BIS Bologna Innovation Square, il nostro spazio aperto per il confronto e la progettazione condivisa tra imprese, istituzioni e realtà dell’innovazione, e la sua rete è sempre più capillare. Con i suoi 11 sportelli esprime le preziose potenzialità imprenditoriali di un territorio che vuole essere sempre più attrattivo e innovativo”.

Il Comune di Monte San Pietro, congiuntamente con la Città metropolitana, intende informare dell’avvio di questa nuova collaborazione che rappresenta un’opportunità per far crescere e rafforzare il tessuto economico del territorio.

La sindaca Monica Cinti e l’assessora al lavoro, attività produttive e commerciali, partecipazione e associazionismo, sport, Mila Turrini, incoraggiano gli imprenditori e le imprenditrici a cogliere questa nuova opportunità: “Come Amministrazione desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per l’apertura del nuovo sportello “Progetti d’Impresa”. Questo servizio rappresenta un’importante opportunità per gli imprenditori e le imprenditrici oltre che per le startup del nostro territorio, fornendo supporto concreto nella creazione e nello sviluppo delle loro attività.

Attraverso questo sportello, che sarà a servizio anche dei Comuni limitrofi, si potranno ricevere informazioni utili rispetto alla propria idea imprenditoriale o alla propria attività in essere, e avere indicazioni su finanziamenti e agevolazioni. Siamo fiduciose che questo servizio, costruito e supportato dalla Città metropolitana di Bologna, contribuirà alla crescita economica locale e alla creazione di nuove reti imprenditoriali. Invitiamo tutti coloro che sono interessati a utilizzare questa opportunità a contattare lo Sportello progetti d’impresa di Monte San Pietro”.

Lo sportello ha sede nel Municipio di Monte San Pietro, in piazza della Pace 2, e riceve su appuntamento telefonando al numero 051 6764411 o scrivendo a progettidimpresa@comune.montesanpietro.bo.it

Per avere più informazioni è possibile consultare la pagina di Progetti d’Impresa del Comune.