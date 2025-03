L’8 e il 9 marzo 2025, nelle principali piazze di Modena e provincia, in occasione della Festa della Donna, torna la Gardensia di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), un’opportunità per scegliere una pianta di gardenia o ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma ad oggi per sconfiggere la sclerosi multipla garantendo risposte di cura, assistenza e supporto a tutte le persone con SM e patologie correlate.

Promossa da AISM, questa iniziativa si svolge in tutta Italia; sul territorio modenese, nel weekend i banchetti saranno presenti ad esempio in Piazza Mazzini a Modena, Piazza Martiri a Carpi, presso le sedi Avis a Modena, Carpi e Sassuolo, piazza Sassuolo (via Battisti) e Ospedale di Sassuolo, Piazza Borelli a Pavullo nel Frignano e in tanti altri luoghi (qui l’elenco completo di tutte le piazze: aism.it/trova_la_piazza).

A livello provinciale, le persone attualmente in contatto con la sezione Aism sono 900 di cui 636 con la patologia e 264 familiari; l’età di esordio della malattia è quella dei grandi progetti della vita, quando si è proiettati verso il mondo del lavoro, si progettano energie verso la creazione di propri legami sentimentali e la famiglia: la SM, infatti, entra nella vita delle persone per lo più tra i 20 e i 30 anni. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 137mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni.

La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso e migliorare la qualità di vita delle persone con questa patologia.

Per informazioni è possibile contattare la sezione locale allo 059.393093 – aismmodena@aism.it