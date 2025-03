Domenica 9 marzo 2025 ricorre il 12°anniversario della strage al mercato di Guastalla. Come sempre, l’Amministrazione Comunale commemorerà le vittime dell’esplosione posando in piazza della Repubblica una composizione di fiori nel punto dell’incidente dove una targa ricorda la tragedia (in prossimità di via Pisacane). Il momento commemorativo si terrà alle ore 11, alla presenza del vice sindaco Chiara Lanzoni, del parroco, di alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, e di tutti coloro che vorranno partecipare alla breve cerimonia.

In occasione della Giornata internazionale della donna, che tutto il mondo celebra in questi giorni, l’Amministrazione comunale vuole ricordare Teresa, Maria Bianca e Rossana, le tre giovani donne che hanno perso la vita il 9 marzo 2013, e le loro rispettive famiglie, invitando la cittadinanza a partecipare alla commemorazione.