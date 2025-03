Si è concluso con successo il corso di formazione rivolto a 60 membri del personale di Tper, principale azienda di tpl dell’Emilia-Romagna e gruppo industriale della mobilità sostenibile. Le giornate formative appena conclusesi fanno parte della campagna “Mezzipertutte”, lanciata nell’ambito del progetto Road to 50%, e hanno coinvolto personale che opera a bordo autobus e su strada. Questo programma di formazione, realizzato con il supporto del Comune di Bologna, Tper e Casa delle Donne per non subire violenza, ha fornito ai partecipanti strumenti pratici per affrontare le interazioni quotidiane con maggiore consapevolezza e rispetto.

Il corso ha trattato tematiche cruciali come la prevenzione della violenza e le tecniche di comunicazione efficace, con un focus sulla gestione dei conflitti e sul miglioramento della sicurezza nelle interazioni tra personale e utenti.

Nell’ambito del progetto Road to 50%, questa formazione sottolinea quanto sia fondamentale investire nella preparazione del personale del trasporto pubblico per promuovere, anche in quell’ambito, un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le persone che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici.

Creare un clima di consapevolezza e sensibilità contribuisce a migliorare non solo la qualità del servizio, ma anche il senso di fiducia e sicurezza degli utenti.

“Questo percorso formativo concorre ad arricchire il mosaico di azioni che il Comune di Bologna sostiene e promuove perché lo spazio pubblico della nostra Bologna – piazze, strade, parchi, locali ed esercizi pubblici, mezzi di trasporto – sia sempre più uno spazio accogliente e dove sentirsi al sicuro per tutte e tutti”, afferma la Vicesindaca Emily Clancy.

“Con questa iniziativa, Tper conferma ancora una volta il suo impegno verso un servizio pubblico sempre più sicuro e inclusivo, mettendo al centro la formazione del proprio personale. Proseguiamo pertanto nella collaborazione e nel sostegno a Casa delle Donne per non subire violenza, al Comune di Bologna e a tutti i partner coinvolti nella campagna Mezzipertutte”, ha dichiarato la Presidente e Amministratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri.

La formazione Road to 50% ha sicuramente rappresentato per Tper un nuovo significativo passo avanti in quello che è il percorso societario che ha portato al conseguimento della certificazione di genere già nel 2023 e che include specifiche attività rivolte al proprio personale per garantire non solo una preparazione tecnica ma anche un’ulteriore sensibilizzazione su tematiche fondamentali; nel caso specifico, agendo per favorire il benessere e la sicurezza di tutta la comunità.