“Nelle scorse settimane, per iniziativa individuale di un commerciante, sono state raccolte alcune firme, su vari fogli, affermando che questo sarebbe servito per richiedere l’aggiunta di alcuni parcheggi agli estremi di piazza Martiri Partigiani (davanti a BPER e nella “punta” sud).

Specifichiamo che quanto avvenuto non ha nulla a che fare con il nostro Comitato (che non ne era neanche a conoscenza), poiché contrario ai principi istituzionali di promozione ed organizzazione degli eventi che animano il centro storico.

Le manifestazioni (Fiere d’ottobre, Giovedì sotto le stelle, Mercati e tutti gli altri Eventi) dovranno pertanto mantenere la loro tradizionale ubicazione, al fine di attrarre maggiori presenze nel cuore del centro.

Per qualsiasi richiesta o esigenza vi invitiamo, in futuro, come sempre, a confrontarvi con Presidente e referenti del Comitato Commercianti, che rimangono a disposizione per qualsiasi informazione”.

Elena Zanni

Presidente Comitato Commercianti Centro Storico