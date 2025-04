Una ciclofficina e una attrezzoteca a disposizione gratuitamente per tutti: partiranno venerdì 2 maggio i nuovi servizi del Centro del Riuso comunale “Ancora”, la struttura di via Emilia 297/A inaugurata a marzo del 2024 e gestita dalle cooperative sociali Piazza Grande e Martin Pescatore, dove sarà possibile sia prendere in prestito utensili per piccoli lavori domestici che usufruire gratuitamente di uno spazio dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per la riparazione della propria bicicletta.

Ogni giovedì, venerdì e sabato (dalle 10 alle 19) sarà possibile quindi utilizzare tutti gli attrezzi necessari per la riparazione delle biciclette con il materiale di recupero messo a disposizione gratuitamente dal centro “Ancora”. Parallelamente partirà anche un altro servizio dedicato alle piccole riparazioni con l’apertura di una vera e propria “biblioteca degli attrezzi”: chiunque potrà chiedere in prestito il materiale, portarlo a casa e riconsegnarlo con tempi e modalità stabiliti proprio come succede per il prestito di un libro, evitando così l’acquisto di materiale destinato ad un utilizzo sporadico.

Sia la ciclofficina che l’attrezzoteca fanno parte di “Ri.Circolo”, il progetto del Comune di San Lazzaro di Savena che si è aggiudicato il bando Atersir per ridurre la produzione di rifiuti, con un finanziamento di poco superiore ai 53mila euro. “Con questi due servizi che partiranno nel mese di maggio – spiega la Vicesindaca e Assessora all’Ambiente – vogliamo offrire ai cittadini un’ulteriore opportunità per contribuire al potenziamento dell’economia circolare, evitando sprechi e limitando al massimo la produzione di rifiuti, anche per quanto riguarda i lavori domestici. Obiettivi che sposano perfettamente quelli che sono i principi con cui è nato il progetto di ‘Ancora’ e il nostro impegno per diffondere la cultura del riuso anche nei piccoli gesti quotidiani che compiamo ogni giorno”.