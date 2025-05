Il Comune di Scandiano informa che, in seguito al parziale crollo di un solaio all’interno di un fabbricato privato situato in via Bosco 133/B, in località Bosco di Scandiano, è attualmente in corso un intervento urgente di messa in sicurezza dell’edificio. L’intervento si rende necessario a tutela della pubblica e privata incolumità, come stabilito da ordinanza sindacale n. 107 del 28 aprile 2025.

Per consentire le operazioni di verifica e consolidamento dello stabile, è stato predisposto un restringimento della carreggiata sulla Strada Provinciale 467R all’altezza dell’abitato di Bosco, con l’istituzione del senso unico alternato. La limitazione è stata attivata in via d’urgenza e comporta rallentamenti significativi al traffico, soprattutto nelle ore di punta.

La competenza sull’arteria stradale e sull’intervento viabilistico è della Provincia di Reggio Emilia, che ha disposto le necessarie modifiche alla circolazione per garantire la sicurezza dell’area.

Si ricorda che, come previsto dall’ordinanza comunale, l’eliminazione delle condizioni di pericolo è responsabilità del proprietario dell’immobile, che è tenuto a intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni minime di stabilità e sicurezza dell’edificio. L’utilizzo dei locali potrà avvenire solo dopo l’esecuzione e la certificazione degli interventi da parte di tecnici abilitati.

Il Comune seguirà con attenzione l’evolversi della situazione in raccordo con i soggetti privati coinvolti e con gli enti competenti, mantenendo costantemente aggiornata la cittadinanza sull’andamento dei lavori.