L’Assemblea Generale, parte privata, delle imprese associate a Confindustria Emilia, riunita questo pomeriggio a Palazzo Albergati, a Zola Predosa, in provincia di Bologna, e chiamata a votare per il rinnovo della Presidenza dell’Associazione, ha confermato quanto emerso dal Consiglio Generale dello scorso 15 aprile, votando all’unanimità Sonia Bonfiglioli quale Presidente di Confindustria Emilia per il prossimo quadriennio 2025/2029, e i vicepresidenti da lei indicati, Andrea Pizzardi e Fabio Tarozzi.

Sonia Bonfiglioli succede alla Presidenza di Confindustria Emilia a Valter Caiumi.

Sonia Bonfiglioli, sposata, con due figli, è laureata in Ingegneria Meccanica, MBA presso Profingest (ora BBS) e AMP – Advanced Management Program presso IESE. Dal 2010 è Presidente del Consiglio di amministrazione di Bonfiglioli Riduttori Spa, azienda leader nell’automazione industriale che progetta, fabbrica e distribuisce una gamma completa di motoriduttori, motori elettrici, riduttori epicicloidali, inverter e PCBA. Fondato a Bologna nel 1956 dal padre Clementino Bonfiglioli, oggi il Gruppo Bonfiglioli è presente in oltre 80 Paesi in 5 continenti, con 23 filiali, 18 stabilimenti produttivi e oltre 4.700 dipendenti nel mondo. Sonia Bonfiglioli ha ricevuto nel 2015 il titolo di Cavaliere del Lavoro e nel 2018 è stata premiata come Imprenditore dell’anno EY. Ad aprile 2019 è divenuta Vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro.