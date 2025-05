Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in località Bosco di Scandiano, all’intersezione tra la Strada Provinciale 467R (via Fermi) e le comunali via del Bosco e via della Noce. Un punto ad alta percorrenza che verrà trasformato in un incrocio più sicuro, ordinato e funzionale.

Il progetto – dal valore complessivo di 450.000 euro – è reso possibile da una convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia e Nuovocorso s.p.a., azienda con sede a Carpineti e stabilimento in via della Noce ad Albinea. Lo Sponsor realizzerà direttamente l’intervento, con un contributo di 321.664,85 euro, mentre la Provincia ha curato progettazione, espropri e sorveglianza, investendo 128.335,15 euro.

L’infrastruttura, con un diametro di 32 metri, è stata progettata per ridurre la velocità dei veicoli e migliorare la distribuzione del traffico. I lavori saranno affidati all’impresa Sitec s.r.l. di Lesignano dè Bagni (PR). Durante l’intervento, la circolazione sarà sempre garantita, con una gestione per fasi che limiterà quanto più possibile i disagi per chi transita da quella zona. Il completamento dell’opera è previsto per settembre 2025.

“Un intervento strategico non solo per la sicurezza stradale, ma anche per la positiva e virtuosa collaborazione che abbiamo instaurato tra pubblico e privato – commenta il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni – grazie al sostegno di un’azienda radicata nel territorio che ha creduto nella possibilità di contribuire attivamente a migliorare sicurezza e mobilità della zona in cui investe e lavora”.

“Accogliamo con grande favore quest’opera, attesa da tempo da cittadini e imprese. – ha aggiunto il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – La nuova rotatoria a Bosco rappresenta un intervento importante per la sicurezza dell’abitato stesso di Bosco e la fluidità del traffico in uno snodo strategico: collega infatti Scandiano con Reggio Emilia da un lato, e funge da crocevia per le direttrici verso la collina e la pianura. Ringrazio la Provincia per l’attenzione al nostro territorio e per la concretezza con cui ha portato avanti il progetto, che contribuisce a rendere più sicura una zona ad alta percorrenza e molto frequentata anche da mezzi agricoli e veicoli pesanti.