Un nuovo cane antidroga per la Polizia Locale di Sassuolo. System Sicurezza ed il suo Amministratore Delegato Cav. Corrado Ganassi hanno deciso di donare un cucciolo di pastore belga Malinois al Comune di Sassuolo ed alla Polizia Locale.

Proveniente dall’allevamento “Guardiani della luna” di Castelnuovo né Monti, il cucciolo verrà addestrato da Stefano Curini Livierato, formatore ed addestratore con 19 anni di esperienza, in affiancamento agli agenti della Polizia Locale di Sassuolo, presso il Centro Cinofilo “Ombra del Lupo” di Castelnuovo né Monti.

“Voglio ringraziare a nome dell’intera città Corrado Ganassi e System Sicurezza – ha affermato il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – che non solo collabora con la nostra Polizia Locale da anni, in un’ottica di sicurezza integrata e partecipata, ma ha anche deciso di donarci una risorsa eccezionale. Come tutti sanno, infatti, Hector è ormai prossimo al congedo e l’affiancamento, in questi mesi, del nuovo cucciolo che oggi ha 30-40 giorni, addestrato e formato nella ricerca di sostanze stupefacenti ci consentirà di crescere in casa il suo sostituto che sarà pronto a prenderne il posto”.

System Sicurezza collabora con il Comune e la Polizia Locale di Sassuolo da oltre dieci anni, ha la sede centrale e operativa a Fiorano Modenese, in via Ghiarola 73, e un centro d’addestramento cani a Castelnuovo né Monti. Conta su 24 dipendenti che svolgono quotidianamente servizi di vigilanza e sicurezza, con pattuglie diurne e notturne su tutto il territorio.