<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Per la rassegna “Note e Arte nel Romanico”, un suggestivo concerto dedicato al repertorio sacro nella giornata festiva di Venerdì 15 agosto 2025, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giacomo di Riolunato.

I protagonisti saranno il tenore Corrado Margutti e l’arpista Cristina Greco con il programma “Note di preghiera”, un incontro tra la solenne voce tenorile e le dolci note dell’arpa in grado di evocare sacralità e bellezza senza tempo.

Il programma, che si aprirà con “Air d’Eglise” di A. Stradella, proporrà coinvolgenti composizioni sacre in lingua tedesca di compositori del calibro di F. Schubert, W. A. Mozart e F. Mendelssohn e pagine in lingua francese, con autori come C. Gounod e R. Hahn. Non mancheranno le evocative composizioni sacre italiane, come la celebre “Salve Maria” di S. Mercadante.