Prosegue con nuovi interventi il piano straordinario di asfaltature 2025 promosso dal Comune di Scandiano. Dopo il completamento dei primi tratti, il cantiere si sposta ora su alcune importanti vie di collegamento, con modifiche temporanee alla viabilità.
A partire da mercoledì 3 settembre e fino a sabato 6 settembre, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria su:
- Via Molinazza, nel tratto compreso tra via Brugnoletta e via Armani: si tratta di un collegamento strategico verso Reggio Emilia, che verrà temporaneamente chiuso al transito, con l’attivazione di percorsi alternativi;
- Via Brugnoletta, nel tratto tra via della Querce e via della Stazione;
- Via della Stazione di Pratissolo, dove saranno introdotte limitazioni temporanee alla circolazione.
Gli interventi si inseriscono nel quadro delle manutenzioni previste per la messa in sicurezza della rete stradale comunale, anche in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico e dell’intensificazione dei flussi di traffico.
Nella settimana successiva, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo, il programma proseguirà con asfaltature in via Agricola e nella zona industriale di Bosco.
Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, che verrà posizionata a cura della ditta esecutrice dei lavori, e a seguire gli aggiornamenti pubblicati nei canali ufficiali.