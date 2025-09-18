Sabato 20 settembre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari il concerto “L’Armonia del Barocco” propone un dialogo tra voci e strumenti con la Scuola Corale Puccini Sassuolo e l’Ensemble dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo. Un viaggio musicale alla scoperta del tardo-Barocco attraverso la musica di autori di chiara fama, da Bach a Vivaldi, da Pachelbel a Händel. Partecipano i solisti dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo (Alice Ascari violino I, Edda Chiari violino II, Valerio Stano viola, Margherita Curti violoncello, Samuele Grandi contrabbasso) e la Scuola Corale “G. Puccini” di Sassuolo (Annalisa Curedda, soprano; Marco Bedetti, pianoforte; Direttore Armando Saielli).
