<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Sabato 20 settembre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari il concerto “L’Armonia del Barocco” propone un dialogo tra voci e strumenti con la Scuola Corale Puccini Sassuolo e l’Ensemble dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo. Un viaggio musicale alla scoperta del tardo-Barocco attraverso la musica di autori di chiara fama, da Bach a Vivaldi, da Pachelbel a Händel. Partecipano i solisti dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo (Alice Ascari violino I, Edda Chiari violino II, Valerio Stano viola, Margherita Curti violoncello, Samuele Grandi contrabbasso) e la Scuola Corale “G. Puccini” di Sassuolo (Annalisa Curedda, soprano; Marco Bedetti, pianoforte; Direttore Armando Saielli).