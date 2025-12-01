<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La Città metropolitana di Bologna, nell’ambito delle attività del Tavolo metropolitano per il Commercio e le Attività Turistiche, promuove un momento di confronto pubblico dedicato al ruolo del commercio di prossimità, dell’artigianato e della rigenerazione urbana nei processi di sviluppo locale.

L’appuntamento è per martedì 2 dicembre, dalle 10 alle 13 negli spazi di Filla al Parco della Montagnola, Bologna. L’iniziativa nasce da un percorso di incontri territoriali realizzati nei mesi scorsi e intende offrire spunti utili, dati aggiornati ed esempi concreti, per ripensare il futuro degli spazi commerciali nei territori metropolitani. Al centro dell’incontro le Politiche e gli strumenti per sostenere il commercio di prossimità, il ruolo delle istituzioni e degli attori economici locali, le buone pratiche di rigenerazione urbana e le prospettive strategiche e trend emergenti.