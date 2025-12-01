<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

La giornata di oggi segna una storica svolta per La Perla. Con la firma degli ultimi contratti, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori vengono formalmente riassunti in La Perla Atelier, società controllata da Luxury Holding del miliardario americano Peter Kern, ex Ceo di Expedia, che ha investito nell’azienda bolognese della lingerie di lusso. Da oggi, 1° dicembre, “le perline” torneranno tutte al loro posto in azienda per accettare la sfida del rilancio di questa straordinaria realtà produttiva.

È il passaggio che chiude più di due anni di incertezze, un periodo segnato da sacrifici e paura, ma anche da una determinazione che non è mai venuta meno. Le maestranze, abituate a cucire vere e proprie opere d’arte per il lusso, apprezzate a livello internazionale, hanno tenuto insieme ciò che la speculazione finanziaria stava smontando pezzo per pezzo.

Due anni di lotta tra Roma e Bruxelles

La vertenza ha attraversato ministeri, aule istituzionali fino a travalicare i confini nazionali, approdando al Parlamento Europeo a Bruxelles. Le maestranze hanno rivendicato non solo il proprio posto di lavoro ma la dignità di un mestiere antico, insostituibile. A sostenerle c’erano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze istituzionali che hanno fatto di questa battaglia un fronte comune. In gioco c’era un patrimonio nazionale: una delle realtà più riconosciute nello scenario mondiale della moda.

Il valore delle maestranze in un settore controverso

Il percorso che oggi si chiude ricorda quanto il made in Italy, quando è fondato su competenze reali, debba essere difeso. Mentre la filiera della moda è attraversata da casi di sfruttamento e lavoro irregolare, La Perla diventa l’esempio opposto: dimostra che si può fare qualità rispettando persone, diritti e salari. Le artigiane della storica azienda bolognese rappresentano il punto più alto di un sapere che il mercato globale non riesce a duplicare.

Ripartenza e responsabilità: ora si apre la sfida del rilancio

La firma dei contratti non è il traguardo finale ma l’inizio di una nuova fase. Da oggi il nuovo gruppo eredita un capitale umano unico, capace di costruire valore attraverso ogni singola cucitura. È su questo patrimonio che si costruirà il rilancio dello stabilimento e del marchio. Le lavoratrici e i lavoratori possono guardare con serenità al futuro, forti dell’impegno che li ha portati fin qui e della consapevolezza che la loro professionalità è stata riconosciuta e difesa.

Un ringraziamento che racconta una comunità

Il ringraziamento delle organizzazioni sindacali, nazionali e territoriali, di Filctem Cgil e Uiltec Uil va a chi non si è mai arreso: alle maestranze che hanno attraversato mesi durissimi, alle istituzioni che hanno creduto nella vertenza, a chi ha difeso la storia e il valore di La Perla. Questa giornata racconta che il lavoro corretto, retribuito in modo giusto e fondato sulla qualità, non è un miraggio. È un obiettivo raggiungibile quando una comunità decide di proteggere ciò che conta davvero.