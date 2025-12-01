<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Il dramma della violenza di genere e della lotta per l’autodeterminazione femminile approda sul palco del Teatro Ruggeri di Guastalla con lo spettacolo “Il Sogno di Saman – Storie di donne ribelli e coraggiose”. L’evento, in programma per domani, martedì 2 dicembre 2025 alle ore 11:00, è promosso dal CGIL-SPI Sindacato Pensionati Italiani Guastalla e dal CGIL-SPI Coordinamento Donne Guastalla, con il patrocinio del Comune di Guastalla e il contributo di Unireg (Unione Reggiana).

Lo spettacolo prende spunto dalla tragica vicenda di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa dalla famiglia, per allargare lo sguardo sulle storie di innumerevoli altre donne definite “invisibili”: donne segregate, maltrattate, costrette a matrimoni combinati e al silenzio. La rappresentazione teatrale è un inno alla ribellione e al coraggio di coloro che hanno lottato – e continuano a lottare – per rivendicare il diritto a una vita libera.

Il testo dello spettacolo è curato da Maria Antonietta Centoducati, che sarà anche in scena come attrice insieme a Gianni Binelli. L’accompagnamento musicale al pianoforte sarà affidato a Ovidio Bigi. La scelta di coinvolgere gli studenti non è casuale: l’evento è riservato agli istituti superiori di Guastalla e si configura come un momento di riflessione fondamentale per le nuove generazioni sui temi dei diritti umani, della violenza domestica e delle differenze culturali.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di non dimenticare le vittime e di sensibilizzare i giovani spettatori sull’importanza del rispetto, della libertà di scelta e del contrasto a ogni forma di oppressione e violenza basata sul genere.