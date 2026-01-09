<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Si amplia la convenzione intercomunale per la gestione della popolazione felina che vede come comune capofila Cavriago, insieme ai comuni di San Polo d’Enza, Montecchio Emilia e Canossa: a far parte dell’accordo entrano anche i comuni di Quattro Castella e Bibbiano.

La convenzione è stipulata con l’associazione “Insieme a Tutela dei Diritti Animali” (A.T.D.A.), realtà da anni impegnata nella tutela e nel benessere degli animali sul territorio, che svolge le sue attività all’interno di due locali messi a disposizione presso la stazione FER di via Roma a Cavriago. Il servizio garantisce interventi fondamentali per una gestione responsabile e sostenibile delle colonie feline: cattura dei gatti liberi, sterilizzazione, breve degenza post-operatoria e promozione delle adozioni, in stretta collaborazione con i Comuni convenzionati e nel rispetto della normativa vigente.

«L’allargamento della convenzione rappresenta un risultato importante e concreto – dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Cavriago Luca Brami –. Questo progetto ha dimostrato come la collaborazione tra enti locali e associazionismo possa produrre benefici reali, sia per il benessere degli animali sia per la gestione equilibrata del territorio. L’ingresso di Quattro Castella e Bibbiano rafforza ulteriormente una rete che funziona e che vogliamo continuare a sostenere».

Soddisfazione anche da parte dell’associazione A.T.D.A.: «Siamo orgogliosi della fiducia rinnovata e ampliata da parte dei Comuni – afferma una rappresentante dell’associazione –. Ogni nuova adesione ci permette di intervenire in modo più efficace e strutturato, promuovendo la sterilizzazione come strumento fondamentale di tutela e prevenzione, e aumentando le possibilità di adozione consapevole dei gatti che seguiamo ogni giorno».

L’estensione della convenzione conferma l’impegno condiviso dei Comuni coinvolti nella tutela degli animali e nella promozione di politiche pubbliche attente al benessere, alla responsabilità e alla collaborazione con il volontariato locale.