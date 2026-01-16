<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nella città di Bologna per il mese di dicembre 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,2% e un tasso tendenziale di +1,1%.

In dicembre sono in aumento su base annua le divisioni di “Altri beni e servizi” (+5,1%); “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,4%); “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+2,3%) e “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+2,3%); “Istruzione” (+1,9%); “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,8%); “Trasporti” (+1,0%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,7%); “Abbigliamento e calzature” (+0,4%); sono in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa“(-0,6%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-2,3%); e “Comunicazioni” (-6,5%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di dicembre diminuisce meno rispetto al mese precedente (-0,3% da -0,4%); in aumento l’inflazione dei Servizi rispetto a novembre (+2,9% da +2,4%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, registra un leggero incremento rispetto a novembre (+2,0% da +1,7%).

Rispetto a novembre, nel mese di dicembre si registra un leggero aumento nella variazione dei prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+2,8% da +2,2% di novembre); una variazione nulla per i beni acquistati con media frequenza (+0,1%); e un leggero rallentamento per i prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (+0,4% da +0,5% di novembre).