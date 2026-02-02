<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Colori, maschere e divertimento invaderanno il cuore del centro storico grazie al ritorno del Carnevale: un evento interamente dedicato ai bambini e alle famiglie che si terrà sabato 14 febbraio nella splendida cornice di piazza Garibaldi.

Quella che sarà una vera e propria festa in maschera, organizzata in collaborazione con Sassuololtre, promette un pomeriggio ricco di attrazioni e spettacoli gratuiti, dalle ore 15 alle 17,30 per bambini e famiglie.

“Siamo davvero felici di poter offrire nuovamente alla città un momento di aggregazione così sentito come il Carnevale – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – per troppi anni dimenticato e che ora, grazie alla collaborazione con Sassuololtre, per un intero pomeriggio punterà l’attenzione sui più piccoli e sulle loro famiglie. Riportare queste iniziative in piazza Garibaldi è fondamentale per il nostro obiettivo di mantenere vivo e pulsante il centro storico. Vogliamo che la piazza sia un luogo di incontro sicuro e gioioso, dove la comunità possa ritrovarsi. Invito tutti i bambini a partecipare in maschera per colorare la nostra città e vivere insieme un pomeriggio di spensieratezza”.

Il programma della giornata è pensato per coinvolgere tutte le età con un mix di tradizione e creatività. Piazza Garibaldi si trasformerà in un teatro a cielo aperto con la presenza scenografica dei trampolieri e l’immancabile postazione truccabimbi per trasformare i piccoli partecipanti nei loro personaggi preferiti.

Tra le attrazioni principali spiccano lo spettacolo con bolle giganti e uno show di micromagia capace di stupire grandi e piccini. Non mancheranno momenti educativi e manuali grazie ai laboratori creativi a tema carnevale, dove i bambini potranno dare sfogo alla loro fantasia.

Spazio anche alla tradizione del teatro di figura: l’Associazione Verso Te APS metterà in scena un coinvolgente spettacolo di burattini.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio, dalle 15 alle 17,30: tutti in maschera per festeggiare insieme il Carnevale di Sassuolo.