Si è tenuto ieri mattina presso la sede di Confindustria Ceramica, promossa dall’associazione sassolese Néa Quotidiano – A.P.S., un workshop laboratoriale e di formazione professionalizzante in materia comunicativa. Diversi studenti dell’I.I.S. “Alessandro Volta” – ospitati dalla A.P.S. nella settimana corrente – e vari componenti della Assemblea dei Soci della medesima associazione hanno partecipato al seminario che ha toccato numerosi temi.

La mattinata è cominciata con l’introduzione di Andrea Serri, responsabile dell’Area Comunicazione e Attività Editoriali per Confindustria Ceramica, seguita dai saluti del vicepresidente di Néa Quotidiano, Gabriele Arcuri. Ai partecipanti è stata spiegata la composizione associativa di Confindustria Ceramica ed i numeri relativi ai diversi comparti, la fiera Cersaie e sono state illustrate le peculiarità del marchio Ceramics of Italy e del sito Ceramica.info. A seguire è stato il turno di Francesca Iattici, social media manager, che con un primo assaggio teorico ha presentato la gestione social della associazione di categoria.

Si è passati poi a un laboratorio attivo, dove i ragazzi hanno provato in prima persona a organizzare e comunicare alcune notizie in diversi formati. In un secondo momento è intervenuta Sara White, partner dell’agenzia di comunicazione Novità PR, con sede a Manhattan, la quale collabora con Confindustria Ceramica da diverso tempo. Sara ha condiviso con i ragazzi la sua testimonianza lavorativa spiegando le dinamiche social e il rapporto con i media nel panorama oltreoceano. Proseguendo con i feedback e i pareri di studenti e soci di Néa, ha concluso i lavori Enrica Gibellini, dell’Area Education e Formazione, raccontando del progetto “Sì Ceramica!” che unisce scuole e aziende del Distretto Ceramico di Sassuolo.

Dalle riflessioni sorte sono emersi spunti interessanti: il futuro della filiera visto con gli occhi degli alunni di terza superiore, consapevoli delle opportunità che offre il comprensorio sassolese e tuttavia anche allarmati dai recenti sviluppi internazionali; la ricerca del giusto equilibrio tra industria produttiva, portatrice di occupazione e benessere, e salvaguardia ambientale; tema collegato a quest’ultimo, il cammino – e non traguardo, come ricordato da Serri – verso la responsabilità del comparto, unicum internazionale per trasparenza e rinnovamento; o ancora, l’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale, con le sfide e i nuovi stimoli che la tecnologia porta al presente.

«Ringraziamo sentitamente Confindustria Ceramica – commenta la Redazione di Néa Quotidiano – per la grande opportunità che abbiamo avuto, noi e gli studenti che stiamo ospitando come associazione. Néa nasce come eco della Generazione Z che vive nel Distretto Ceramico e, soprattutto, come blog di informazione locale e culturale: tale dualismo si riflette nelle azioni concrete che attiviamo giornalmente, e la formazione odierna ne è la riprova. Parlare di comunicazione con l’associazione di categoria regina per il nostro territorio, imparare da professionisti del settore e scambiare idee e pensieri con chi si occupa ogni giorno dei temi trattati, crediamo sia l’esperienza formativa per eccellenza per i giovani di Sassuolo e dintorni».