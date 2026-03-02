<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Reduce da una lunga serie di sold out registrati nel corso di tre anni consecutivi di tournée, il 3 e 4 marzo (ore 21) torna al Teatro Duse di Bologna, ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo, per la regia di Paolo Valerio, con Alessandro Haber.

Lo spettacolo, orchestrato attorno a un intreccio di dimensioni e linguaggi, si avvale delle scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta e delle luci di Gigi Saccomandi. I video sono di Alessandro Papa, le musiche di Oragravity. L’adattamento è firmato da Valerio e da Monica Codena. In scena, dunque, un allestimento eclettico che restituisce l’affascinante complessità del contesto storico e sociale in cui Svevo concepisce e ambienta il suo capolavoro.

Ad Haber, talento estraneo a qualsiasi stereotipo, il compito di coniugare la profondità e l’ironia surreale di Zeno Cosini, di tratteggiarne la fragilità, intrepretandone il senso d’inadeguatezza e i successi, l’autoassoluzione e i sensi di colpa, la nevrosi e quell’incapacità di sentirsi in sintonia con la società che lo porteranno sul lettino del Dottor S, quindi alla scrittura del diario psicanalitico. Sul palco, dunque, prenderanno vita tutti quegli aspetti del romanzo che si rispecchiano potentemente nelle contraddizioni dell’uomo contemporaneo, tra surrealtà, lapsus, ostinazioni e intuizioni che ancora ci scuotono.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it