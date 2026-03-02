<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Parte dal Teatro Celebrazioni di Bologna la tournée nazionale di Indovina chi ci inganna a cena: mercoledì 4 marzo alle 21.00 la giornalista Sabrina Giannini porta sul palcoscenico l’inchiesta che ha conquistato il pubblico del suo celebre programma televisivo Indovina chi viene a cena. Lo spettacolo esplora il lato oscuro del mercato alimentare, svelando come il profitto prevalga troppo spesso sul benessere collettivo. Con la partecipazione dell’epidemiologo Franco Berrino, l’indagine analizza i rischi dei cibi ultra-processati e della globalizzazione dei consumi, intrecciando rigore scientifico e denuncia civile in un viaggio inedito verso una nuova consapevolezza alimentare.

«Indovina chi ci inganna a cena – spiega Giannini – è uno spettacolo che vuole alimentare la conoscenza e disintossicare dalla dipendenza del cibo industriale e dai loro veleni, causa di enormi danni alla salute. Metteremo in luce, caso per caso, i meccanismi perversi, ingannevoli, corruttivi e nascosti che portano all’autorizzazione in commercio di additivi, dolcificanti, emulsionanti, pesticidi e tutto quanto l’industria vuole portare sul mercato per fare profitto».

Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it