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Sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 19, alle 5:00 di venerdì 20 marzo.

In tale orario, sulla stessa Tangenziale, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per lavori di potenziamento degli impianti.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura sulla A13 Bologna-Padova, nello stesso orario (dalle 21:00 di questa sera giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo) del tratto Bologna Arcoveggio-Bologna Interporto, verso Padova, per lavori di potenziamento degli impianti.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, immettersi sulla Tangenziale in direzione San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana per Ferrara, proseguire su via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Guglielmo Marconi, SP3 e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, che sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, chi è in transito sulla Tangenziale e proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli o da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed è diretto verso Padova, potrà uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana per Ferrara ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto, seguendo l’itinerario sopra descritto.

A chi è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14, o la stazione di Bologna Interporto sulla stessa A13.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla A14, con provenienza Ancona, immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14, percorrere la Tangenziale fino allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana, proseguire su via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Marconi, SP3 ed entrare in A13 attraverso la stazione di Bologna Interporto.