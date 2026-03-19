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“Oggi, nel giorno della festa del papà, ricordiamo un papà speciale. Ventiquattro anni fa ci lasciava Marco Biagi, brutalmente ucciso sotto casa sua dalle Brigate rosse”, a Bologna. E’ il ricordo pubblicato dal sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, sui social.

“Biagi è stato uno studioso di straordinario valore, che ha aperto strade nuove nel diritto del lavoro, con uno sguardo sempre attento verso le persone, la dignità del lavoro, le aspirazioni di ciascuno e ciascuna”, aggiunge Lepore. “Come genitori, come figli, in questa giornata così particolare – conclude il primo cittadino bolognese – ci stringiamo attorno alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari”.