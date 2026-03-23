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Sarà inaugurato venerdì 27 e sabato 28 marzo a San Giovanni in Persiceto il nuovo Spazio Multifunzionale di Esperienza, rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni del Distretto Pianura Ovest.

L’inaugurazione rappresenta un momento significativo per l’intera comunità: l’avvio di uno spazio innovativo pensato per offrire opportunità concrete, ascolto e protagonismo alle nuove generazioni.

Grazie a un finanziamento complessivo di 3.208.741,02 euro nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027, prende forma un progetto triennale innovativo che mira a promuovere il benessere, l’autonomia e la partecipazione attiva delle giovani generazioni.

Il Distretto Pianura Ovest, che comprende i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, è risultato infatti tra i vincitori a livello nazionale del bando DesTEENazione, dedicato alla creazione di spazi multifunzionali per adolescenti.

Il progetto si caratterizza per un approccio integrato e multidisciplinare, con l’obiettivo di accompagnare adolescenti e preadolescenti nel loro percorso di crescita, promuovendo inclusione sociale, benessere psicologico, partecipazione attiva e contrasto alla dispersione scolastica.

Le attività coinvolgeranno un’équipe di professionisti dell’ambito educativo, psicologico e sociale, in stretta collaborazione con scuole, servizi e realtà del territorio. L’Istituto degli Innocenti curerà l’accompagnamento scientifico e metodologico del progetto.



Il programma dell’inaugurazione

L’inaugurazione prenderà avvio nella mattinata di venerdì 27 marzo presso “Ex Arte Meccanica” (Via Cento 9, San Giovanni in Persiceto), a partire dalle 9.30 con interventi delle istituzioni locali, regionali e nazionali, accompagnati dalla proiezione di un video di presentazione del servizio. Uno degli elementi centrali della mattinata sarà il dialogo diretto tra ragazzi e istituzioni: i giovani, coinvolti nelle attività dello Spazio multifunzionale, porteranno infatti il proprio punto di vista, condividendo aspettative, bisogni e desideri rispetto al nuovo spazio, in un confronto aperto con i rappresentanti istituzionali.

Saranno presenti, tra gli altri: il consigliere regionale Francesco Critelli, la consigliera metropolitana Sara Accorsi, il consigliere metropolitano Paolo Crescimbeni, il presidente dell’Unione e sindaco di Crevalcore Marco Martelli, il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti, il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone, la direttrice del Distretto Pianura Ovest Francesca Santoro, la direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini, la responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Pianura Ovest Nadia Marzano e altri rappresentanti istituzionali del territorio.

Al termine della sessione istituzionale, i partecipanti si sposteranno a piedi verso la sede definitiva dello Spazio, presso l’Ex Caserma dei Carabinieri in via Cento 1, dove alle 12.15 è previsto il momento simbolico del taglio del nastro. A seguire, un buffet preparato dai ragazzi del corso di ristorazione di FOMAL offrirà un’occasione conviviale di incontro e conoscenza degli ambienti.

Nel pomeriggio, lo Spazio si animerà con attività laboratoriali e aggregative dedicate ai più giovani.

La giornata di sabato 28 marzo si aprirà al Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3/C, San Giovanni in Persiceto) con un momento rivolto in particolare agli adulti – famiglie, educatori e comunità – per approfondire i temi dell’adolescenza e presentare il progetto, con un intervento della dott.ssa Stefania Andreoli, scrittrice e psicoterapeuta, dedicato all’“adolescenza oggi”, offrendo uno sguardo qualificato sui bisogni e le sfide delle nuove generazioni.

A seguire, le attività si sposteranno nuovamente presso lo Spazio Multifunzionale in via Cento 1, dove si terrà un open day dedicato alle famiglie: piccoli gruppi guidati dagli educatori accompagneranno i visitatori alla scoperta degli ambienti e delle attività, favorendo un contatto diretto con il progetto e il team di lavoro.

Nel pomeriggio, lo Spazio tornerà ad aprirsi ai ragazzi con attività libere e laboratori, tra cui un laboratorio di scrittura rap guidato dal rapper Fu Kyodo.

La giornata si concluderà in un clima informale e festoso con un aperitivo analcolico e un DJ set.