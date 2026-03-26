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Nella mattinata il distributore più economico si registrava a Modena, strada per Campogalliano, con 1,925 euro per litro di gasolio self. A poca distanza, con 1,928, due pompe di Pavullo e una di Castelfranco. Nei Comuni di Carpi e Mirandola nessun distributore ha un prezzo del gasolio self inferiore ai 2 euro (1,999 compreso). Detto che solo il 14% dei distributori modenesi ha questa condizione, i prezzi peggiori si registrano in Appennino, con Sestola e Frassinoro a 2,199 euro per litro di gasolio self.

Singolare il record di Formigine nel servito, con un distributore a 2,459. Il distributore di Vignola che aveva portato a 3 euro il prezzo del diesel e della benzina self è sceso a 2 euro. Rispetto alla benzina anche qui Pavullo fa meglio degli altri, con due distributori in testa con 1,638 euro al litro; a seguire un distributore modenese, in via Ovidio, con 1,649 euro. Il peggio nella benzina in un distributore di via Bonacini a Modena, dove un litro costa 1,979 euro, ad un passo dai 2 euro al litro. A seguire Fontanaluccia di Frassinoro, con 1,909 e Soliera, con 1,899 euro al litro. Il differenziale per un pieno, tra il più caro ed il più economico distributore della provincia, è di 14 euro per il gasoli e 17 euro per la benzina.

(Federconsumatori provincia di Modena APS)