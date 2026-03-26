<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Dopo che – tra ieri e oggi – si è “liberato” anche il centro dell’incrocio tra viale Pertini e Prati di Caprara – uno dei punti più critici della circolazione stradale – il programma dei lavori della tranvia va avanti in tutta la città, anche durante le feste pasquali, con alcuni cambiamenti d’assetto.

Porta San Felice

Con l’inaugurazione alle spalle e la riapertura dell’intera via, si lavorerà ancora nei pressi della Porta in corrispondenza dei viali per completare le attività di collaudo e di ricollegamento delle nuove tubazioni GAS con quelle esistenti, in collaborazione con Hera. Tale intervento ha permesso il completo rinnovo delle tubazioni in corrispondenza dell’incrocio con via Saffi e Porta San Felice. L’operazione si svolgerà durante il periodo di Pasqua, approfittando della chiusura delle scuole e del traffico ridotto: avrà inizio dalle 22 di mercoledì 1 aprile per concludersi il martedì successivo, 7 aprile, comportando il mantenimento di una sola corsia su viale Vicini, con l’obbligo di proseguire diritto o immettersi in via San Felice, mentre in uscita da via Saffi sarà imposta la sola svolta a destra. Durante questi giorni il traffico privato proveniente da viale Vicini continuerà ad accedere a via San Felice, mentre i bus provenienti da Via Saffi (19, 35, 86 e 61) saranno deviati sul percorso: viale Silvani, via Calori, Via Lame, via Riva Reno, via Marconi, per le giornate dei lavori.

Zona Matteotti

A partire da giovedì 2 aprile l’area dei lavori sul ponte Matteotti si prolungherà, interessando parte dell’incrocio con i viali, così da permettere il completamento della posa delle rotaie e la congiunzione con i binari già installati in uscita da via Indipendenza. Per agevolare il deflusso del traffico, in particolare la svolta da viale Masini, verrà demolito lo spartitraffico laterale; il manufatto sarà poi ricostruito a fine intervento continuando ad integrare le rastrelliere per le bici. A inizio maggio, quando l’operazione sarà completata, si procederà finalmente con la pavimentazione definitiva del cavalcavia.

Un divieto di sosta per le bici interesserà, sempre nei primi giorni di aprile, anche il lato ovest di via Matteotti, nel tratto compreso tra Carracci e Quercia. Il provvedimento è necessario per l’esecuzione di alcuni interventi sui sottoservizi, propedeutici allo spostamento del cantiere.

Incrocio Marconi/Ugo Bassi

A partire dal 7 aprile anche il cantiere di Ugo Bassi si allungherà in direzione di San Felice, ma senza interessare la via, per consentire la posa dell’ultimo segmento di binari sull’intersezione, lasciando, da piazza Malpighi, una corsia d’immissione nell’incrocio.

Nella stessa area, in via Marconi, il perimetro del cantiere che ora occupa il centro della carreggiata si amplierà per fermarsi all’altezza di via delle Lame; per chi viaggia verso la stazione ci sarà quindi l’obbligo, in corrispondenza dell’incrocio con via Belvedere, di proseguire diritto.

Zona Ospedale Maggiore

Smantellata la grande penisola che occupava il cuore dell’intersezione, il cantiere ora è concentrato solo sulla via Emilia, al centro della carreggiata, in maniera speculare e con una configurazione che lascia libero l’incrocio.

Dalla prossima settimana, però, per chi proviene dall’Ospedale Maggiore, le corsie di immissione verso periferia si sposteranno nella sezione nord della carreggiata; tale assetto resterà in vigore fino all’entrata in funzione della tranvia.

I prossimi interventi di posa rotaie

I lavori di posa dei binari in programma in questi giorni – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – sono localizzati:

• in via Emilia Ponente, nell’incrocio tra Pertini e Prati di Caprara (tra le 24 e le 5 del 26 marzo e tra le 22 e le 5 del 30 e del 31 marzo e del 1° aprile) e nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e via della Pietra (tra le 24 e le 5 del 29 marzo)

• in via delle Lame (tra le 22 e le 5 del 30 marzo)

• in via San Donato, con l’interdizione della svolta a destra da via Zagabria (tra le 22 e le 5 del 2 aprile)

• in via dei Mille, nel tratto compreso tra via Montebello e piazza dei Martiri (tra le 22 e le 5 del 31 marzo)

• in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Bassanelli e via di Saliceto (tra le 10 e le 16 del 27 e del 30 marzo e del 1° aprile, con l’inversione del senso di marcia di via Fratelli Musi) e nel tratto compreso tra via del Roncaglio e via Don Fiammelli (tra le 22 e le 5 del 26 marzo)

• in via Sant’Anna, nel tratto compreso tra via Bentini e Goethe (tra le 10 e le 16 del 27 e del 30 marzo e del 1° aprile).