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Sabato 28 marzo dalle 10, una mattinata dedicata a bambine, bambini e famiglie segna l’avvio della ricca stagione primaverile di Filla, lo spazio civico multifunzionale in Montagnola del Comune di Bologna, gestito dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi insieme alle altre realtà attive nel parco.

Al centro della mattinata, l’inaugurazione di una nuova risorsa educativa che andrà ad arricchire lo spazio di Filla Lab: la nuova Biblioteca della Natura.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di alimentare la curiosità di bambine e bambini verso la biodiversità e l’ambiente, integrando l’esperienza diretta all’aperto con il supporto di albi illustrati e guide naturalistiche.

La collezione iniziale, composta da circa 25 volumi, spazia dai manuali tecnici per il riconoscimento di flora e fauna a testi narrativi incentrati sul rapporto tra infanzia, giardini e cicli della natura.

L’esperienza si inserisce nel solco della collaborazione con Biblioteca Salaborsa Ragazzi e richiama in particolare il progetto ‘La biblioteca va nel bosco’, avviato nel 2015, che ha portato libri e letture dedicate alla natura nel Parco Villa Ghigi.

Grazie a un piccolo carretto, i libri potranno essere trasportati facilmente all’esterno, trasformando il parco della Montagnola in una vera e propria sala di lettura a cielo aperto.

Nel corso della mattinata, che sarà aperta dalla vicesindaca Emily Clancy, le bambine e i bambini saranno coinvolti in attività di lettura animata e assisteranno allo spettacolo teatrale “Farfollie” a cura del Teatro dell’Argine: una riflessione sulle potenzialità dell’immaginazione e del “diritto all’errore” creativo in un mondo di insetti e farfalle.

Interverranno inoltre Mauro Bigi, direttore della Fondazione IU Rusconi Ghigi, con Mariateresa Guerra e Francesca Casadio Montanari, Nicoletta Gramantieri, responsabile dei servizi e delle attività per bambini e ragazzi della biblioteca Salaborsa e Antonio Arfè, advisory leader Deloitte Italia. Una merenda per tutti concluderà la mattinata di festa.

A questo link il programma completo

La nuova collezione di libri è nata proprio grazie al contributo di Deloitte Italia che, con la Fondazione IU, ha attiva da novembre 2025 una collaborazione volta a sviluppare attività educative, divulgative e di formazione sui temi della natura e, più in generale, della sostenibilità ambientale e sociale, rivolte a scuole, bambine e bambini e cittadinanza in generale. Nell’ambito della stessa collaborazione, sono inoltre previsti interventi di ripristino di alcuni settori del parco Villa Ghigi, dissestati in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023 e dell’ottobre 2024 che hanno colpito la città, per restituire alla cittadinanza la fruizione e la sicurezza dei luoghi.

Parallelamente all’arricchimento dell’offerta educativa, Filla potenzia la sua presenza digitale per favorire una comunicazione diretta e costante con la cittadinanza. Nascono infatti due nuovi canali ufficiali dedicati a tutte le attività del centro: il nuovo sito web e il canale Instagram, attraverso i quali sarà possibile conoscere il calendario completo di tutte le proposte, attività, iniziative ed eventi in programma quotidianamente a Filla.

Di seguito i link ai nuovi canali:

Un programma che per la stagione primaverile si preannuncia particolarmente denso e ricco di appuntamenti di interesse, pensati per coinvolgere un pubblico trasversale e reso possibile grazie a una rete di collaborazione e sinergie tra tante realtà, sia istituzionali che associative, attive sul nostro territorio.

Tra workshop, seminari, conferenze, laboratori didattici, incontri divulgativi e di approfondimento, momenti di socialità nel verde, intrattenimento ed eventi performativi, ecco alcune anticipazioni sulle attività che animeranno lo spazio nelle prossime settimane.

Lunedì 30 marzo l’incontro Il verde nel centro storico: tra patrimonio culturale e adattamento climatico in programma dalle 17.30 inaugura un nuovo ciclo di Esplorando il verde urbano promosso dalla Fondazione IU con il Comune di Bologna che, in questa edizione, approfondirà il tema della gestione del verde cittadino nelle sue diverse sfaccettature. Le persone che parteciperanno a questo primo appuntamento, a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi, saranno coinvolte anche in un laboratorio pratico per imparare l’arte del rinvaso di una piantina, che potranno poi riportarsi a casa.

Ad aprile riprenderanno anche gli appuntamenti del giovedì con il ciclo di incontri Una Montagnola di carte, nato dalla collaborazione con l’Archivio Storico del Comune e giunto alla sua terza edizione: un’occasione per conoscere il contesto storico e gli elementi di pregio del parco della Montagnola, prima area verde pubblica di Bologna, ricca di testimonianze storiche, architettoniche e botaniche. Questa edizione si arricchisce della collaborazione con l’associazione 8cento APS che proporrà una serie di rievocazioni storiche nel parco, a partire da quella del Gioco del pallone in programma il 14 giugno.

Continuano inoltre gli appuntamenti del sabato mattina (e non solo) dedicati ai più piccoli nel Lab, lo spazio di Filla deputato all’educazione ambientale: un ricco calendario di laboratori di lettura e attività di osservazione e uso creativo di materiali naturali, pensati per stimolare la fantasia e creare un legame profondo con l’ecosistema del parco. Tra questi, anche alcuni appuntamenti in programma tra aprile e maggio nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri 2026, il più importante festival nazionale dedicato ai libri, all’illustrazione e al fumetto per l’infanzia in occasione della Bologna Children’s Book Fair.

Con la primavera, inoltre, proseguono e si intensificano le uscite didattiche nel parco che fanno base al Filla Lab condotte dagli educatori ed educatrici ambientali della Fondazione IU e proposte alle scuole bolognesi.

Non mancheranno passeggiate guidate gratuite (16 aprile e 14 maggio) rivolte a persone di tutte le età, che da Filla partiranno alla scoperta della ricchezza vegetale del parco.

Filla torna protagonista anche di Diverdeinverde, l’iniziativa della Fondazione IU prevista per il weekend del 16 e 17 maggio. Gli spazi del centro faranno da cornice ad alcuni degli eventi della manifestazione — come mostre, conferenze e presentazioni di libri — arricchendo il tradizionale percorso tra i giardini privati con momenti di riflessione sulla biodiversità.

Spazio anche alla salute e al benessere psicofisico. Ogni lunedì, fino a maggio, Free Fitness Bologna propone nella sala auditorium sette appuntamenti con lo yoga aperti a ogni livello di esperienza: un’occasione preziosa per rigenerarsi e connettersi con sé stessi immersi nel verde. Nello spazio Lab, inoltre, ogni mercoledì mattina è prevista una sessione gratuita di ginnastica dolce, consigliata per persone over 60 che intendono mantenersi attive e migliorare la propria cosapevolezza e postura.

Infine il Kinder Cafè Kibō – spazio dedicato a bambine, bambini e famiglie gestito da Arci Bologna, Frida nel Parco, Free Montagnola e Officine Solidali Bologna – continua a rappresentare un presidio vivo e inclusivo, capace di intrecciare socialità, cultura e intrattenimento. Con l’arrivo della primavera proseguono gli appuntamenti ricorrenti che animano la programmazione: il venerdì gli after_noon di mörbidø, uno spazio di gioco libero per piccoli e genitori, mentre ogni domenica il matinée di musica classica con la ClassicaDaFilla, in collaborazione con Orchestra Senzaspine, propone un’esperienza musicale accessibile e di qualità. Le serate del fine settimana si aprono invece alla sperimentazione elettronica, tra laboratori, visual art e dj set, affiancate dalla rassegna cinematografica Film al buio, curata da Elenfant Film, che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale dello spazio.