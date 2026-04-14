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Reduce da ripetuti sold out, giovedì 16 aprile (ore 21) torna al Teatro Duse di Bologna il concerto ‘Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar’.

In scena l’Orchestra Ensemble Le Muse e Angelica De Paoli (voce solista), con la partecipazione straordinaria del soprano italo-svedese Susanna Rigacci. La cantante è stata la voce solista di Morricone nel mondo e ora ha scelto di continuare a interpretare le opere del grande Maestro in esclusiva con Le Muse. Alla direzione e al pianoforte il M° Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo nonché creatore dell’ensemble musicale, tutto al femminile, che sarà protagonista strumentale della serata.

Tra i brani in scaletta le celebri colonne sonore tratte dagli spaghetti western di Sergio Leone come C’era una volta il west, Il buono, il brutto, il cattivo, Giù la testa, ma anche le melodie esotiche di Mission, le atmosfere moderne di Malèna e Nuovo Cinema Paradiso. Non mancheranno inoltre brani indimenticabili come Se telefonando (resa celebre da Mina) e Here’s to you (cantata da Joan Baez) e molti altri capolavori che hanno segnato la storia del cinema e della musica.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it