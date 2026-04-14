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Il Gruppo dei creditori di Marelli, fornitore globale di tecnologie per la mobilità nel settore automobilistico, ha annunciato oggi che intende nominare Laurent Favre a futuro Chief Executive Officer della società. Favre lavorerà a stretto contatto con il Gruppo dei creditori per sostenere la ristrutturazione in corso e la pianificazione strategica di Marelli e prevede di subentrare al Chief Executive Officer “ad interim” Frederick A. “Fritz” Henderson. Marelli ha nominato Henderson oggi nell’ambito della transizione dall’attuale CEO David Slump.

Favre ha ricoperto di recente il ruolo di CEO di OPmobility, fornitore automobilistico leader di primo livello, dove ha guidato una complessa trasformazione globale, generando crescita della redditività e della liquidità. Vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico, con una solida serie storica di risultati nel miglioramento dell’operatività, performance finanziaria e profonde partnership con i costruttori – OEM (Original Equipment Manufacturer).

Marelli ha annunciato anche le nomine di Roberto Fioroni a Chief Financial Officer e di Helen Redfern come Chief Human Resources Officer, entrambe con effetto dal 1° maggio 2026. Roberto Fioroni, che proviene da Dowlais Plc, dove ha ricoperto il ruolo di CFO, succederà ad Alanna Abrahamson. Anche Helen Redfern proviene da Dowlais Plc, dove ha ricoperto il ruolo di Chief People Officer.

Un portavoce del Gruppo dei creditori di Marelli ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare il nostro piano per la nomina di Laurent Favre come futuro CEO di Marelli a seguito del mandato di Fritz Henderson per garantire una transizione della leadership senza soluzione di continuità. Laurent è un leader del settore molto stimato, dotato delle competenze operative e strategiche necessarie per guidare Marelli verso un successo di lungo termine”.

“Siamo inoltre lieti delle nomine di Roberto Fioroni a CFO e di Helen Redfern a CHRO”, ha proseguito il portavoce del Gruppo dei creditori. “Questo team dirigenziale apporta la giusta combinazione di disciplina finanziaria, rigore operativo e competenze nella gestione delle risorse umane in grado di sostenere la trasformazione e la crescita futura di Marelli”.

Laurent Favre ha dichiarato: “Marelli si distingue per la sua solida tecnologia, presenza globale e relazioni di lunga data con i clienti. Sono entusiasta di iniziare a lavorare a stretto contatto con gli OEM e l’intero team di Marelli per perfezionare la roadmap strategica dell’azienda e sostenere un’uscita positiva dal Chapter 11. Sono inoltre molto lieto che Marelli dia il benvenuto a Roberto Fioroni e Helen Redfern, la cui esperienza sarà fondamentale per rafforzare l’organizzazione”.

Il Gruppo dei creditori ha espresso il proprio apprezzamento per il contributo dell’attuale CEO David Slump, che ha guidato Marelli negli ultimi quattro anni attraverso un periodo di significativa trasformazione e rimarrà Executive Board Member fino al completamento del processo di ristrutturazione ai sensi del Chapter 11.

“Ringraziamo David Slump per la sua leadership, disciplina e dedizione durante un periodo impegnativo e significativo per Marelli”, ha aggiunto il portavoce del Gruppo dei creditori. “I suoi sforzi hanno contribuito a posizionare l’azienda in modo da consentirle una transizione di successo verso il suo prossimo capitolo”.

Il gruppo dei creditori di Marelli comprende Deutsche Bank, Strategic Value Partners, MBK Partners, Fortress Investment Group e Polus Capital Management.