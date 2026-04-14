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«Biasimare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono considerate pratiche virtuose. Necessarie. Ma le cose, forse, non stanno proprio così». Con queste parole Gianrico Carofiglio introduce il suo saggio Elogio dell’ignoranza e dell’errore, che lo scrittore declinerà in una lectio scenica al Teatro Celebrazioni di Bologna, giovedì 16 aprile alle ore 21.00.

Cosa hanno in comune Machiavelli e Mike Tyson? O la filosofia di Sandel e il tennis di Roger Federer? Gianrico Carofiglio mette in dialogo pensatori classici e icone popolari per raccontarci il lato positivo dell’ignoranza e la forza rigeneratrice dell’errore. Una riflessione controcorrente su due concetti spesso temuti, che qui diventano strumenti per trarre consapevolezza dalle nostre fragilità. Più che una lezione, è un’allegra celebrazione dell’umanità in tutte le sue sfumature.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it