Online Natale a Sassuolo

Da venerdì scorso è on line il nuovo sito internet www.nataleasassuolo.it: il punto di riferimento per iniziative, eventi e appuntamenti natalizi in città.

“Dal 27 novembre al 6 gennaio – recita nella sua introduzione – un Natale di luce, calore, eventi, emozioni, tutto in piena sicurezza, per vivere insieme il centro di Sassuolo, scoprire la storia e la bellezza della città, e la ricchezza della sua rete di negozi, tra botteghe storiche, prodotti d’eccellenza, specialità e curiosità, il meglio di ogni categoria merceologica nello splendore del centro storico addobbato a festa!”