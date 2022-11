Ultima partita in casa per i neroverdi in questo 2022 dal momento che chiuderanno la “parte uno” di questo insolito campionato sabato a Bologna.

Al Mapei Stadium è arrivata la Roma di Josè Mourinho con una voglia tremenda di cancellare il passo falso nel derby, esattamente come il Sassuolo tornato con zero punti da Empoli.

Prima del fischio d’inizio premiato Consigli per le sue 300 partite in Serie A con la maglia neroverde.

Della prima conclusione di poco a lato del palo alla sinistra di Rui Patricio se ne occupa il giovane D’Andrea e siamo al quarto d’ora del primo tempo.

Solo due minuti dopo il numero 16 del Sassuolo Davide Frattesi impegna l’estremo difensore giallorosso che devia in volo un tiro da fuori area.

Sino alla mezzora a parte una cartellino giallo che Ayroldi sventola in faccia a Zaniolo per eccessive proteste non succede molto dalle parti di Reggio Emilia.

Mentre dal 31’ cambia tutto prima con una discesa delle sue da parte di Laurientè che serve un pallone invitantissimo a Pinamonti che quasi lo mette faccia a faccia con Patricio e successivo cambio di fronte con la Roma arriva alla conclusione impegnando Consigli e difesa tutta per porre rimedio.

Minuto 34’ e ancora lui Armand Laurietè che fa sentite a tutti il suo ritorno con un tiro a giro di poco fuori. Il francese rimedia poi quattro minuti dopo un cartellino giallo per proteste.

Minuto 41 e il Sassuolo batte un calcio d’angolo che Frattesi di testa alza di un soffio sopra la traversa giallorossa.

Al 43’ Zalewski si divora una clamorosa occasione sotto porta che fa tremare i tifosi neroverdi e due minuti dopo gli risponde Ayhan che impegna nuovamente Rui Patricio da fuori area.

Al minuto 61 Maxime Lopez entra nella lista dei cattivi con un cartellino giallo mentre dalla panchina giallorossa Mourinho manda in campo l’artiglieria pesante con un triplice cambio, Karsdorp, El Shaarawy e Tommy Abraham.Dionisi risponde con Thorstved al posto di Harroui e di D’Andrea con Traore.

Al 67’ anche il difensore dei padroni di casa Kyriakopoulos va ad allungare la lista dei diffidati del Sassuolo.

Ancora un cambio nelle file del Sassuolo al 75’, richiamato in panchina Lopez al suo posto il centrocampista Obiang

Al 75’ il Sassuolo si divora con Traore probabilmente l’occasione più clamorosa della partita fino a questo punto ma non c’è tempo per pensarci e la Roma spinge.

Belotti in campo al posto di uno Zaniolo che ha speso tutto per la causa questa sera e sostituzioni romaniste esaurite.

Minuto 80 e sugli sviluppi di una azione Mancini crossa in area e Abraham punisce il sassuolo con un colpo di testa che manda la palla in rete.

Siamo al minuto 84 quando Pinamonti decide che è ora di riprendersi il suo ruolo a pieno e sigla la sua rete più bella e pesante per ora grazie all’assist di Laurientè, Roma ripresa e Mourinho furioso.

Dopo il pareggio il Mapei prolunga l’applauso per il ritorno in campo di Domenico Berardi dopo il riacutizzarsi del precedente infortunio e siamo al minuto 87.

Il quarto uomo indica che si giocherà ancora per sei minuti oltre il novantesimo e in campo non si va più per il sottile con un partita che a tratti si incattivisce comprensibilmente.

Triplice fischio di Ayroldi e il Sassuolo trattiene un punto prezioso contro una Roma decisamente più attrezzata sulla carta ma considerando le occasioni sprecate dai padroni di casa questa sera (Traore su tutti), non è sembrata ai molti.

Nelle interviste a fine partita Pinamonti ha ricordato come nonostante le critiche e gli insulti che possono esserci in questo mestiere, restando tranquilli prima o poi i gol arrivano e quello di questa sera è arrivato pesantissimo.

Sassuolo che da domani potrà cominciare a preparare la sfida con il Bologna, ultimo atto di questo 2022 e prima della sosta mondiale.

Claudio Corrado