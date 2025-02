Dieci puntate per raccontare altrettante storie. Arriva su Spreaker e Spotify il nuovo podcast di READI – Rete per l’Autoimpresa e le Donne Imprenditrici, BIS-Bologna Innovation Square Città metropolitana e Comune di Bologna, intitolato Essere donne, che impresa!. Il podcast nasce da un’idea semplice e risponde a un bisogno diffuso, proprio come le imprese che racconta. Dare voce alle storie di donne che ce l’hanno fatta per valorizzare i talenti del territorio, ma soprattutto ispirare altre donne a investire nei propri sogni.

Gli imprenditori che operano in Italia nel 2021 sono oltre 4 milioni e 800mila (dati Istat dell’8 marzo 2024). Di questi circa 1milione 460mila – pari al 30% – sono donne. Rispetto al 2015 la crescita della presenza femminile è stata di appena +0,9 punti percentuali (65 mila unità). Le imprenditrici hanno un’età media più bassa (49 anni) dei loro colleghi uomini (52 anni), grazie a una più cospicua componente under35. La maggiore presenza di giovani tra le imprenditrici contribuisce ad attenuare, ma non cancella, il forte squilibrio di genere.

A limitare l’accesso delle donne al mondo dell’imprenditoria, infatti, non sono solo ostacoli pratici, ma anche una mancanza di rappresentazione che rende difficile immaginare il proprio successo in questo ambito. Eppure di donne che hanno avviato imprese di successo, nel territorio metropolitano di Bologna, ce ne sono molte. Che si tratti di giovani ragazze che iniziano ad immaginare il proprio futuro o di donne che desiderano cambiare la propria vita quando sembra già tardi, il podcast Essere donne, che impresa! ha la storia che fa per loro.

Il podcast di READI e BIS nasce all’interno di un progetto più ampio volto a sensibilizzare il pubblico sull’imprenditoria femminile. Oltre a offrire una spinta ispirazionale attraverso le esperienze delle imprenditrici, l’iniziativa mira a diffondere la cultura imprenditoriale, rendendo più accessibili informazioni e strumenti utili per chi desidera avviare o sviluppare un’attività: attraverso storie concrete, infatti, il podcast vuole sensibilizzare sulle sfide e sulle opportunità che le donne possono incontrare nel mondo del lavoro, offrendo strumenti pratici su temi cruciali come il coraggio di mettersi in gioco, l’accesso al credito, la conciliazione tra impresa e vita privata, la formazione necessaria e le politiche a sostegno delle donne che vogliono fare impresa.

Le prime cinque puntate del podcast sono già disponibili su Spreaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e tutte le principali piattaforme di podcast, e altre cinque puntate usciranno nei prossimi mesi. Raccontano storie molto diverse tra loro, unite dal fatto di rappresentare un’eccellenza nel territorio e dagli ostacoli che sono riuscite a superare. Protagonista della prima puntata è Keltoum Kamal Idrissi, titolare insieme alla socia Fatiha Mouradi del progetto Hijab Paradise, primo negozio fisico di abbigliamento Modest Fashion in Italia.

Dopo Idrissi è stato il turno di Arianna Fabbri, fitochimica e imprenditrice, che insieme al marito Paolo conduce La Bargazzina, azienda agricola dove oltre alla coltivazione dei campi di famiglia si occupa della trasformazione delle erbe officinali in prodotti. E poi Camilla Cevolani, titolare insieme alle socie Sofia Malavasi e Coralie Perrichot della prestigiosa attività Vetreria D’Arte Gamberini; Sarah Saccullo, consulente di comunicazione e formatrice; e infine Lucia Chierchia, Managing Partner di GELLIFY più volte nominata nella lista delle ‘Unstoppable Women’ stilata da StartupItalia.

Quali sono stati i momenti decisivi verso la realizzazione del loro progetto? Perché la conciliazione di tempi di vita e lavoro continua a essere un tema che riguarda solo le donne? Quali ostacoli, sfide e paure hanno superato? Accompagnate dalla voce di Giada Castorrini, le imprenditrici rispondono a queste e altre domande e raccontano le tappe fondamentali del loro progetto imprenditoriale, i riconoscimenti e le strategie per riuscire nei propri obiettivi.

READI – REte per l’Autoimpresa e le Donne Imprenditrici nasce in seno al gruppo di lavoro Workers BuyOut, Autoimprenditorialità e Trasmissione d’impresa, partito – insieme ad altri gruppi di lavoro – dal Tavolo di Salvaguardia e Ripresa Economica.

READI vuole offrire alle aspiranti imprenditrici degli strumenti per orientarsi rispetto all’avvio d’impresa, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali su Bologna e la sua area metropolitana. READI è un’iniziativa promossa da: Rete al Femminile, Alleanza delle cooperative italiane, ART-ER, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna, Cgil, Cisl, Cna, Confcommercio, Confcoperative, Confesercenti, Insieme per il lavoro, Legacoop, Manager Italia, Nilde, Progetti d’Impresa, Uil, Unione Reno Galliera.

Essere donne, che impresa! è un podcast prodotto da READI e BIS-Bologna Innovation Square, Città metropolitana e Comune di Bologna. Scritto da Comunicattive, regia di Chiara Ronchini, montaggio di Audioplot, in studio Giada Castorrini.

Realizzato con il supporto della Regione Emilia-Romagna.